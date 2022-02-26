В Ровеньках на неподконтрольной территории Луганской области взорвалась нефтебаза. Говорят о возможном ракетном ударе. Сейчас на месте взрыва пылает пожар.

Ранее мы писали, что в Украине остановили Шебелинский нефтеперерабатывающий завод.

Напомним, на этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке - основные новости Киева.

В нашем онлайне - Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: