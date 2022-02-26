Взрыв с Ровеньках. Скриншот из видео

В Ровеньках на неподконтрольной территории Луганской области взорвалась нефтебаза. Говорят о возможном ракетном ударе. Сейчас на месте взрыва пылает пожар.

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Напомним, на этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке - основные новости Киева

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Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе:

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