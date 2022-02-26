Вечером в Киеве, в котором ввели комендантский час до понедельника, в разных городских районах слышна сильная стрельба. Звуки очередей автоматического оружия перемежаются с мощными взрывами.

Об этом сообщает соответствующее видео.

На видео можно заметить, что дороги абсолютно пустые, автомобили ездят крайне редко.

Напомним, что под Киевом заметили колонну российской военной техники. В ней сотня БТР и танков.

Ранее "Страна" сообщала, что российские войска обстреляли Харьков, район Салтовки и пгт Бабаи (Харьковская область). В результате погибли трое гражданских. Обстрелы города продолжаются.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

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