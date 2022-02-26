Сегодня, 26 февраля, днем украинские войска взорвали железнодорожные узлы, которые связывали железную дорогу Украины и России.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Укрзализныци.

Указано, что взорвать железнодорожные узлы решили для того, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии России.

В свою очередь россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом УЗ якобы с гуманитарными целями. Однако получили отрицательный ответ украинских диспетчеров: "Русский поезд, иди на х*й!".

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