Украина взорвала ЖД-узлы с Россией
Сегодня, 26 февраля, днем украинские войска взорвали железнодорожные узлы, которые связывали железную дорогу Украины и России.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Укрзализныци.
Указано, что взорвать железнодорожные узлы решили для того, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии России.
В свою очередь россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом УЗ якобы с гуманитарными целями. Однако получили отрицательный ответ украинских диспетчеров: "Русский поезд, иди на х*й!".
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