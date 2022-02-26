Черноморский флот России заявляет, что более 80 попавших в плен на острове Змеиный украинских морпеха доставлены в Севастополь.

Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников заявил, что доставленные в Севастополь 82 морпеха будут отправлены домой.

"Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек", - сказал Ясников.

Также он заявил, что в медицинской помощи никто из прибывших в Севастополь не нуждается, они обеспечены пайками и водой.

Напомним, 24 февраля появилась информация, что остров Змеиный захвачен российскими войсками.

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