Совбез ООН обсуждает Украину. Фото: 24 канал

В ночь на 26 февраля Совет безопасности ООН начал обсуждение ситуации вокруг Украины. Несколько стран представили в Совете безопасности ООН резолюцию с осуждением военной операции России в Украине. Однако Россия ее заблокировала.

Об этом передает ТАСС в своем Телеграм-канале.

Постпред США при Организации Объединенных Наций заявил, что Вашингтон представит в Генассамблее ООН проект новой резолюции с осуждением операции РФ на Украине.

Китай воздержался при голосовании по осуждающей действия Российской Федерации резолюции СБ ООН по Украине.

 

 Скриншот из Телеграм ТАСС

Китай пояснил почему воздержался от голосования за резолюцию в ООН с осуждением России за войну в Украине.

"Китай выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности государств и поддерживает урегулирование ситуации вокруг Украины на основе переговоров. События в Украине подошли к точке, которую Китай не хотел увидеть", - заявил постпред Китая при ООН.

"Совбез ООН должен откликнуться на ситуацию в Украине, но ответ должен быть рассудительным", - заявил постпред Китая и добавил, что "пять раундов расширения НАТО затронули интересы безопасности России, эти озабоченности должны быть учтены".

Ранее "Страна" приводила слова главы внешнеполитического ведомства КНР Вана И о том, что Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль в урегулировании кризисной ситуации в Украине.

"Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль в решении украинского вопроса и сосредоточить внимание на региональном мире, стабильности и безопасности для всех стран. Действия, предпринимаемые Совбезом, должны снижать напряженность, а не разжигать ее, способствовать дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации", - заявил министр.

Также мы сообщали, что Россию лишили участия в ПАСЕ и Кабинете министров Совета Европы.

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