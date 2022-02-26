В ночь на 26 февраля Совет безопасности ООН начал обсуждение ситуации вокруг Украины. Несколько стран представили в Совете безопасности ООН резолюцию с осуждением военной операции России в Украине. Однако Россия ее заблокировала.

Об этом передает ТАСС в своем Телеграм-канале.

Постпред США при Организации Объединенных Наций заявил, что Вашингтон представит в Генассамблее ООН проект новой резолюции с осуждением операции РФ на Украине.

Китай воздержался при голосовании по осуждающей действия Российской Федерации резолюции СБ ООН по Украине.

Китай пояснил почему воздержался от голосования за резолюцию в ООН с осуждением России за войну в Украине.

"Китай выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности государств и поддерживает урегулирование ситуации вокруг Украины на основе переговоров. События в Украине подошли к точке, которую Китай не хотел увидеть", - заявил постпред Китая при ООН.

"Совбез ООН должен откликнуться на ситуацию в Украине, но ответ должен быть рассудительным", - заявил постпред Китая и добавил, что "пять раундов расширения НАТО затронули интересы безопасности России, эти озабоченности должны быть учтены".

Ранее "Страна" приводила слова главы внешнеполитического ведомства КНР Вана И о том, что Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль в урегулировании кризисной ситуации в Украине.

"Совет Безопасности ООН должен играть конструктивную роль в решении украинского вопроса и сосредоточить внимание на региональном мире, стабильности и безопасности для всех стран. Действия, предпринимаемые Совбезом, должны снижать напряженность, а не разжигать ее, способствовать дипломатическому урегулированию, а не дальнейшей эскалации", - заявил министр.

Также мы сообщали, что Россию лишили участия в ПАСЕ и Кабинете министров Совета Европы.