Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления 23 февраля перед Генеральной ассамблеей ООН напомнил о предложении Украины в 2015 году развернуть на своей территории миротворческую миссию. Чиновник покритиковал Совбез ООН, который до сих пор не сумел принять необходимые для начала миссии решения.

Выступление транслировал Ютуб-канал украинского МИД.

"Я подтверждаю, что несколько лет назад Украина предложила развернуть на своей территории миротворческую миссию. До сих пор Совет безопасности ООН не принял необходимых решений", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Россия демонстрирует признаки готовности к дальнейшей эскалации, и осталось мало времени для ее сдерживания. Он призвал международное сообщество к решительным шагам.

"Украина ожидает решительных, немедленных и пропорциональных действий со стороны международного сообщества. Организация Объединенных Наций – это организация, которая должна демонстрировать лидерство. Не только осуждение. Конкретные действия, чтобы остановить российскую машину войны, не вступая в кровавый конфликт с многотысячными жертвами, разрухой и страданиями", - сказал Кулеба.

Между тем администрация Байдена проинформировала Зеленского об оценке разведки, согласно которой Россия готовится провести полномасштабное вторжение в течение следующих 48 часов.

Напомним, предыдущую дату вторжения Запад назначил на 16 февраля, но ошибся с прогнозами.