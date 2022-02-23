Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша за его высказывание о том, что происходящее на Донбассе не является геноцидом, передает ТАСС.

Лавров заявил, что слова Гутерриша не соответствуют его статусу.

"К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН", - сказал Лавров на открытии переговоров со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

По словам Сергея Лаврова, генсек ООН "ни разу не возвысил голос в пользу выполнения Минских соглашений". Лавров сказал, что Россия уже довела до Гутерриша свою оценку его заявлений по ситуации вокруг Украины.

Отметим, Владимир Путин, говоря о ситуации на Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом. Канцлер Германии Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что понятие "геноцид" неприменимо к ситуации на Донбассе, и назвал подобные заявления "смешными". В МИД РФ припомнили Шольцу нацистов в ответ на его слова о "смешных" заявлениях Путина о геноциде на Донбассе.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР", который в том числе предусматривает совместную оборону.

Совет Федерации дал добро на использование российской армии в "ЛДНР". Таким образом, российские войска смогут открыто заходить на неподконтрольную территорию. Публично цель заявлена как миротворческая миссия.

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.