В среду, 16 февраля, анонсированное британскими СМИ на три часа ночи "российское вторжение" не произошло. Путин так и не напал - с востока, севера и Черного моря, как об этом сообщали на Западе.

А вот запланированный властями День единения с флагами и телемарафоном по всем каналам - в самом разгаре. Чиновники разного уровня говорят о "перемогах", а Владимир Зеленский запустил виртуальный флешмоб.

Выглядит все так, будто Украина празднует "ненападение Путина". Хотя изначально целью был пиар Зеленского на теме "вторжения".

Собрали заявления Украины, России и Запада по поводу того, что "вторжение" не произошло, а также мнения украинцев об этом и Дне единения.

Как отреагировали в Украине, России и США

Украина. Владимир Зеленский с утра записал видео, в котором поздравил всех с новым праздником — Днем единения украинцев, который он накануне и учредил. Он отметил, что все украинцы разные, но "объединяет нас единое желание – жить, жить в мире, жить счастливо".

"И на все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С днем единения, сине-желтые", - сказал президент.

История с новым праздником - это попытка Зеленского оседлать тему "вторжения" и запустить "единение нации" вокруг своей персоны. То есть это чистый пиар, который особенно показательный с учетом того, что ранее он многократно опровергал угрозу этого самого "вторжения".

Россия. Утром в день "вторжения", которого не случилось, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с троллинг-заявлением:

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. - огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", — написала Захарова в фейсбуке.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов с утра также заявил, что Россия не планирует "вторжение в Украину" в среду. По его словам, эскалации ситуации не предвидится также на следующей неделе, через неделю, или в следующем месяце.

"Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду", - сказал Чижов в комментарии немецкому каналу Welt.

Запад. На Западе, несмотря на залет с несостоявшимся "вторжением Путина", продолжают его предсказывать. Но только уже "с открытой датой".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что бесполезно рассуждать о датах возможного "вторжения" России в Украину.

"Я никогда не называл даты, потому что во всех разведывательных материалах, которые я видел, самым важным являются не даты, а огромное количество войск (у границы Украины - Ред.)", - сказал Уоллес в интервью телеканалу Sky News.

То есть теперь все переходит в режим "Путин может напасть в любой день".

Об этом же заявили и в США. Госсекретарь США Блинкен теперь ждет агрессию России "на этой неделе".



"Акт агрессии на этой неделе абсолютно возможен, когда мы смотрим на то, что происходит с размещением российских сил на территориях вокруг Украины", - заявил Блинкен.

Как оправдываются западные СМИ. Таблоид The Sun, который накануне заявил, что "вторжение" состоится в три часа ночи, отредактировал свою знаменитую статью. Теперь там говорится, что ночь, когда должна была состояться атака России, прошла без происшествий.

"Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным", - констатирует газета.

Отсутствие атаки The Sun объяснил просто - "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках". "Но напряжение остается высоким", - заключает издание.

Китай. В Китае заявили, что раздувание США угрозы войны нанесло удар по экономике и социальной стабильности Украины. Об этом заявил официальный представителяь МИД КНР.

"В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряженную атмосферу, что нанесло серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины, а также усилило сопротивление в продвижении переговоров и диалога соответствующих сторон", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Ребята офоршмачились". Что пишут о провале вторжения

Украинцы в соцсетях активно комментируют провал "вторжения" 16 февраля.

Большая группа лидеров мнений и журналистов критикуют западную прессу за раздувание паники.

"А теперь представьте силу доверия к западным СМИ после сегодняшнего феерического проеб@ инсайда мирового значения", - написала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"А что там наши союзники, передислоцировавшие свои офисы во Львов? Когда обратно в столицу?" - также поинтересовалась она.

"Интересно, как сегодня утром чувствуют себя все те, кто на днях сбежал из Украины, спасаясь от предполагаемого вторжения России? Вернутся? Или так и останутся на клубнике в Польше?

Или уже завтра начнут спамить в соцсетях фотками "на домашнем" в обнимку с котом, как ни в чем ни бывало - мол, никто и не паниковал, вы что, я так, по работе на денек выезжал, но уже дома, слава Украине.

Интересно, научит ли паникеров эта ситуация не поддаваться искусственной истерии западных СМИ с их фейковыми инсайдами о нападении "в 3 утра".

И очень интересно мнение "коллективной лигачевой" о стандартах ВВС, о которых так часто рассказывали украинским журналистам, ставя в пример западных.

Посмотрите теперь на западную прессу, которая не переставая разжигала и нагнетала панику последние несколько недель. Не про свою страну - про нашу. И что в итоге? Ничего. Пшик.

Куда делись хваленые стандарты ВВС? Вышли из чата. Пора перефразировать Булгакова на современный манер: Не читайте до обеда западных газет", - написала журналист "Страны" Анастасия Товт.

Журналист Юрий Ткачев также делает акцент на фейках западных СМИ.

"Проснулся попить водички. За окном тишина, никакой российский десант на медведях в Одессе не высаживается, ракеты не падают, интернет работает.

Не то чтобы я ожидал другого, но факт остаётся фактом: все те, кто рассказывал о российском вторжении отныне официально являются лжецами.

То есть, теперь у нас не просто "американские власти", а "американские власти, вравшие о вторжении России". Не просто "западные СМИ", а "западные СМИ, вравшие о вторжении России" и далее по списку.

Никаких клише и ярлыков. Просто факты.

Все эти ребята не просто офоршмачились. Они смешно офоршмачились на ровном месте.

И теперь мы не просто знаем, что им не стоит верить на слово, но можем доказательно утверждать, что они не более чем кучка лжецов.

На этой оптимистической ноте я пойду досыпать дальше" - написал журналист Юрий Ткачев.

Украинский философ Андрей Баумейстер пишет, что весь мир пытается продать Украине "отсутствие события".

"Написана новая страница мировой истории. Когда публично и торжественно нас убеждают в том, что полное отсутствие события - это и есть великое событие.

И в честь этого великого "несобытия":

- президент Байден произносит торжественную речь в стиле Черчилля (как если бы событие уже произошло или вот-сейчас уже происходит на наших глазах),

- президент Зеленский объявляет День национального единения,

- а спикер российского МИДа Мария Захарова провозглашает день провала западной пропаганды войны.

Итак, ничего не произошло, но:

- коллективный Запад объединился и убедительно показал свою солидарность и приверженность демократии,

- украинский народ объединился,

- провалилась в Тартар западная пропаганда войны.

И все в тот же самый день, когда ничего не произошло. А вы говорите, что верить в чудеса - это детское занятие. Нас ждет еще больше чудес. Надо только в них верить".

"Байден спас Украину"

Если для одних волна, раздутая западными медиа, стала уже очевидно фейковой, то для сторонников США в Украине ситуация обстоит сложнее.

Прямо опровергать вероятность "вторжения" они не могут. Как и заявлять, что англо-американские власти вкупе со СМИ организовали поток ложных прогнозов и утверждений. Чем нанесли серьезный урон украинской экономике.

Поэтому они изобрели свое объяснение, почему Путин в очередной раз не напал.

Оно заключается в том, что Байден своим вчерашним выступлением за пять часов до "вторжения" "спас Украину" и "напугал Путина".

О том, что это будет воспринято именно так, "Страна" говорила еще вчера, после того как президент США обратился к нации. Ничего такого Байден по сути не сказал, но в случае чего можно было бы потом говорить, что это "внушение" вынудило Москву отменить операцию.

Впрочем, в этой версии есть два уязвимых места.

Первое - об отсутствии угрозы вторжения все последние месяцы говорила украинская власть. Второе - Запад и после несостоявшегося вторжения продолжает раздувать панику вокруг нападения России, которое (по этой версии) Байден вроде как уже предотвратил.

Тем не менее, "перемога" несется по украинской Сети на всех парах.

"Джозеф Байден и Борис Джонсон, заняли принципиальную позицию по недопущению вторжения РФ в отличие от Барака Обамы и Девида Кэмерона которые в 2014 не захотели проявить лидерство и жёсткими и решительными действиями не заставили Путина отступить из Крыма и Донбасса. А наоборот потакали агрессору своей мягкостью", - написал в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

Примерно о том же пишет нардеп Виктория Сюмар.

Главред "Цензора" Юрий Бутусов назвал речь Байдена "исторической".

"Успешная стратегия применения мягкой силы Байдена-Джонсона, которую можно назвать стратегия 16 февраля, поставила Путина на грань столкновения с США и всеми странами НАТО. Байден выстраивает дипломатическую защиту Украины системно и эффективно", - заявил Бутусов.

"Вторжение топорной пропаганды"

Еще одна тема, которую обсуждают в связи со "вторжением" - это День единения, который сегодня стал главным официальным событием дня. Его транслировали по всем телеканалам, власти призвали всех надеть национальную символику и хором петь гимн.

На фоне всего этого пиарился Зеленский, а страницы министерств и ведомств были заполнены этой темой.

Хотя праздник этот не совсем понятен. Никаких исторических предпосылок он не имеет, к тому же дублирует уже существующий День соборности.

То есть это праздник-однодневка, чтобы Зеленский мог обозначиться на фоне "вторжения" как объединитель украинцев.

В сети сравнили происходящее с "Лебединым озером", которое тоже шло по всем каналам в дни ГКЧП. Назначенный властями День единства называют топорной пропагандой в комсомольском стиле.

"По всем каналам, национальным и провластным, в том числе 1+1, Украина, Интер, ICTV и другие, кроме санкционных, - сбывшаяся мечта Зеленского - транслируют марафон "єднання". Зеленский в камуфляже. Фейковая война, фейковая свобода слова, фейковый президент" - написала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Зато сегодня наблюдается вторжение топорной пропаганды Зеленского на всех каналах. Крутят марафон в вышиванках и с лентами. Выглядит максимально жлобски.

Я все ещё жду выкладки сала в форме Тризуба на площадях", - написала спецкорреспондент "Страны", ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

Нардеп Макс Бужанский ставит под сомнение смысл, заложенный властями в праздник.

"День Единства, это хорошо.

В стране, где одна половина граждан считает себя победителями на Майдане над другой половиной.

Где одни могут работать на родном языке, другие нет.

Где для одних есть школы на родном языке, а для других их не существует.

Да, день Единства, это очень хорошо.

С остальными 364 днями не очень" - написал депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"День единства – это не про единство, не про диалог между разными регионами и политическими группами, нет. Это про то, что Зеленский и его чиновники на всех каналах страны рассказывают, какие они молодцы и как они в едином порыве остановили Путина. Не перепутайте", - написал журналист Вячеслав Чечило.

"Включаю телевизор - по всем каналам "Лебединое озеро"…" - написал экс-депутат Александр Ржавский с намеком на "марафон единения", который сегодня показывали везде.

"Опять все проспали... На часах 8.25. Тишина. Очередная "точная дата" наступления провалилась, но никто из этих оракулов-предсказателей не будет нести ответственности. Назначат новую. Позже. Когда снег растает. Хотя нет, наоборот, когда грязь замёрзнет.

Зато, мы готовы были встретить врага во всеоружии. Во всех школах детей сегодня сказали одеть в вышиванки и петь гимн. Вместо урока. Веселуха такая патриотическая. Особенно это мощно на удаленке. По Zoom.

Новая игрушка для Зе - День единения!!! Хотя, закрывая без суда и следствия канал НАШ, Президент сказал, что ни один по-настоящему наш украинский канал не пострадал, вычеркнув несколько миллионов граждан из списка наших. Поделил Украину на наших и не наших. А сегодня про единение рассказывает. И детей использует. "Брежнев" наш 43-летний.

Я-то думал, что если война, то Верховный какие то иные Указы должен подписать. Ан нет, стрички, флаги, гимн и…. еднатися будем.

Ну и правильно. Есть, вокруг чего. Например, наша курятина стала стоить на 20% дороже, чем в Польше, Румынии, Венгрии. И муку из нашей пшеницы покупаем у турков, шоб хлеб сделать. Да много чего есть, шо всех объединяет.

Тупость, вороватость, профнепригодность и безнаказанность власти. Вот, против чего я хотел бы всех объединить….

Так что, Еднаемось!!!! Кстати, а День Соборности шо, уже отменили. Доброе мирное утро, страна!!! Быть Добру!!!" - написал телеведущий Дмитрий Спивак.

"Доброе утро! Путин не вторгся. Зато Зеленский вторгся во все телеканалы. Заставил их показывать одну и ту же картинку - телемарафон государственного канала "Дом".

Показывают даже частные и даже каналы Порошенко, которые обычно игнорируют просьбы власти. Чиновники второй час рассказывают как они любят наш флаг и сколько всего полезного сделали для нас.

Прям камбек в СССР - одна картинка на всех каналах и начальники делают вид, что тебя любят.

Зеленский придумал странный праздник в честь не вторжения - День единения, который по смыслу повторяет день Соборности. Но как его праздновать - не придумал" - написал директор информагентства "Украинские новости" Денис Иванеско.

"Не понятна суть сегодняшнего государственного праздника, который два дня назад ввел Зеленский. Какое оно имеет значение? С кем сегодня объединяется Украина? Со всем демократическим миром? Тогда, наверное, и другие страны должны объявить о таком дне", - написала экс-депутат Виктория Пташник.

"Телемарафон единства превратился в скучное бубнение чиновников разного уровня о "своих достижениях"", - выразил мнение экс-министр Павел Розенко.

"С днём очередной комсомольщины, ребят. Смотрю я на этих патриотов и снова четко понимаю - что-то спи@дили" - написал телеведущий Макс Назаров.