Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня единения, указ о котором он ранее сам и подписал.

Видео главы государства появилось в соцсетях.

Зеленский поздравил всех украинцев с Днем единения, акцентировав внимание на том, что все украинцы разные, но "объединяет нас единое желание – жить, жить в мире, жить счастливо".

"И на все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С днем единения, сине-желтые", - сказал президент.

Напомним, Зеленский подписал указ о праздновании Дня единения 14 февраля. На следующий день Кабинет Министров утвердил план мероприятий, который предусмотрен указом президента "О неотложных мерах по консолидации украинского общества". На фоне слухов о "российском вторжении", анонсированном США, в Украине собираются провести насыщенную программу мероприятий, о чем мы подробно ранее писали.

Кроме того, Зеленский сегодня готовит пиар-акцию - "марафон нацединства". Его согласились транслировать практически все украинские каналы (из числа тех, которые не закрыты СНБО).

Вот полный список: 1+1, Униан ТВ, СТБ, НК, ICTV, ОЦЭ, Интер, НТН, K1, K2, Мега, Zoom, Enter-фильм, Украина, Украина 24, НЛО, Индиго, Эспрессо, Прямой, 5 канал, 4 канал, 24 канал, UA:Первый, UA: Культура, UA:Крым, Дом, Совет, Первый крымскотатарский телеканал АTR. А также региональные вещатели: UA:Буковина, UA:Винница, UA:Волынь, UA:Днепр, UA:Донбасс, UA:Житомир, UA:Чернигов, UA:Закарпатье, UA:Запорожье, UA:Карпаты, UA:Кропивницкий, UA :Киев, UA:Львов, UA:Николаев, UA:Одесса, UA:Полтава, UA:Ровно, UA:Сумы, UA:Тернополь, UA:Харьков, UA:Херсон, UA:Подолье, UA:Черкассы, телерадиокомпания "Аверс", телевизионная компания "Приват ТВ Днепр", телерадиокомпания "Ровно 1", Днепр ТВ, телерадиоорганизация "Лига", телеканал "АТН", "Реал-Медиа".

Вместе с тем, "вторжение РФ", которое таблоид The Sun анонсировал на минувшую ночь так и не состоялось. Сегодня также издание отредактировало свою статью, где говорилось, что РФ "вторгнется в Украину" в три часа ночи.

О том, что писал таблоид о "вторжении", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.