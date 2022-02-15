Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей нечего сказать по поводу возможности визита президента США Джо Байдена в Украину.

Так она прокомментировала сообщение телеканала CNN о том, что во время состоявшегося 13 февраля телефонного разговора Владимир Зеленский пригласил Байдена приехать в Киев "как можно скорее".



"Мне пока нечего анонсировать по поводу каких-либо планируемых поездок", - сказала Жан-Пьер журналистам на брифинге. Она отказалась подтвердить или опровергнуть получение такого приглашения.





Между тем американские СМИ, цитируя источники в американской администрации, сообщили, что вероятность поездки Байдена в Киев крайне мала.

Ранее "Страна" приводила информацию агентства Bloomberg о том, что президент США во время разговора с Зеленским 13 февраля не дал никаких конкретных ответов на вопросы президента Украины.

Также мы публиковали официальный отчет Банковой о разговоре. В нем Офис президента подтвердил приглашение Зеленского главе Белого дома посетить с визитом Киев. Также Зеленский традиционно поблагодарил Байдена за поддержку суверенитета Украины.