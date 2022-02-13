У Владимира Зеленского сообщили подробности телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом, который продолжался чуть меньше часа.

Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Они обменялись имеющейся информацией, оценками и обсудили пути деэскалации.

Об этом сообщает официальный сайт главы украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации.

"Давайте прекратим любую эскалацию в отношении Украины. Столица Украины Киев, другие города нашего государства - Харьков и Львов, Днепр и Одесса - находятся в безопасности и под надежной защитой", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил шаги, предпринятые США и другими партнерами, которые продолжают оказывать нам действенную поддержку.

"Тогда это просто стало известно нам. И мы надеемся, что в том числе это поможет предотвратить распространение паники", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил Байдена за его непоколебимую поддержку суверенитета США и территориальной целостности Украины и подчеркнул важность обеспечения эффективных гарантий безопасности.

"Мы готовы обсуждать их в различных форматах", - сказал Владимир Зеленский, подчеркнув, что без безопасности Украины не может быть безопасности в Европе.

Собеседники подтвердили единство позиций о важности продолжения политико-дипломатических усилий в целях разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Президент Украины подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Внимание было уделено предпринимаемым шагам по деэскалации и достижению мира в рамках всех существующих переговорных форматов.

Владимир Зеленский отметил важность усилий США по укреплению международной поддержки Украины. Глава украинского государства высоко оценил активное сотрудничество с США в сфере безопасности и обороны, которое способствует укреплению возможностей Вооруженных Сил Украины.

"Тогда это просто стало известно нам. Именно поэтому только сильная украинская армия является гарантией безопасности нашего государства", - заявил Зеленский.

Лидеры обсудили санкции в случае эскалации российской агрессии. В ходе разговора также обсуждался вопрос повышения финансовой и энергетической устойчивости Украины в условиях текущих вызовов.

Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину.

Предыдущий разговор двух глав государств состоялся чуть больше двух недель назад - 27 января.