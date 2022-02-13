Подробности разговора Зеленского и Байдена. У Зе подтвердили приглашение президента США в Киев
У Владимира Зеленского сообщили подробности телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом, который продолжался чуть меньше часа.
Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Они обменялись имеющейся информацией, оценками и обсудили пути деэскалации.
Об этом сообщает официальный сайт главы украинского государства.
Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации.
"Давайте прекратим любую эскалацию в отношении Украины. Столица Украины Киев, другие города нашего государства - Харьков и Львов, Днепр и Одесса - находятся в безопасности и под надежной защитой", - сказал Зеленский.
Президент Украины отметил шаги, предпринятые США и другими партнерами, которые продолжают оказывать нам действенную поддержку.
"Тогда это просто стало известно нам. И мы надеемся, что в том числе это поможет предотвратить распространение паники", - сказал Владимир Зеленский.
Зеленский поблагодарил Байдена за его непоколебимую поддержку суверенитета США и территориальной целостности Украины и подчеркнул важность обеспечения эффективных гарантий безопасности.
"Мы готовы обсуждать их в различных форматах", - сказал Владимир Зеленский, подчеркнув, что без безопасности Украины не может быть безопасности в Европе.
Собеседники подтвердили единство позиций о важности продолжения политико-дипломатических усилий в целях разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Президент Украины подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Внимание было уделено предпринимаемым шагам по деэскалации и достижению мира в рамках всех существующих переговорных форматов.
Владимир Зеленский отметил важность усилий США по укреплению международной поддержки Украины. Глава украинского государства высоко оценил активное сотрудничество с США в сфере безопасности и обороны, которое способствует укреплению возможностей Вооруженных Сил Украины.
"Тогда это просто стало известно нам. Именно поэтому только сильная украинская армия является гарантией безопасности нашего государства", - заявил Зеленский.
Лидеры обсудили санкции в случае эскалации российской агрессии. В ходе разговора также обсуждался вопрос повышения финансовой и энергетической устойчивости Украины в условиях текущих вызовов.
Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину.
Предыдущий разговор двух глав государств состоялся чуть больше двух недель назад - 27 января.