Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден закончили телефонный разговор , который продолжался чуть менее часа. Предыдущий разговор двух глав государств состоялся чуть больше двух недель назад - 27 января.

Ранее "Страна" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвонится с лидером США Джо Байденом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", - написал Никифоров.

Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Беседа состоялась вечером 12 февраля.

Незадолго до общения с Трюдо Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты обсуждали ситуацию безопасности и пути активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки и в рамках ТКГ. Также они обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров.