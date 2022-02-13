Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 13 февраля, созвонится с лидером США Джо Байденом. Разговор состоится в ближайшие часы.

Об этом 13 февраля написал в Facebook пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", - написал Никифоров.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По его словам, главными вопросами были совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Также Зеленский и Мишель обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках Нормандской четверки.

Также Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Беседа состоялась вечером 12 февраля.

Незадолго до общения с Трюдо Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты обсуждали ситуацию безопасности и пути активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки и в рамках ТКГ. Также они обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров.