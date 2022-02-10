Зеленский обсудил со Столтенбергом участие Украины в саммите НАТО в Мадриде
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил возможность участия Киева в саммите Североатлантического альянса в Мадриде в июне.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter в четверг, 10 февраля.
"Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические меры, которые принимает НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов альянса относительно необходимости деэскалации. Коснулись и участия Украины в мадридском саммите НАТО в июне", - написал президент Украины.
На сайте Офиса президента Украины добавили, что Зеленский и Столтенберг "обсудили модальность" участия Украины в саммите и ожидаемые его результаты.
Кроме того, глава государства высоко оценил "неизменную приверженность альянса политике открытых дверей, а также принципиальную поддержку права всех стран свободно выбирать союзы по безопасности и определять свой внешнеполитический курс".
В свою очередь по итогам переговоров с Зеленским Йенс Столтенберг в очередной раз пообещал продолжать оказывать Украине практическую и политическую помощь.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским наращивание военной мощи Российской Федерации у границ Украины, а также призвал Россию к деэскалации и диалогу.
Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложение провести новые переговоры, в том числе и о ситуации вокруг Украины.
Также "Страна" сообщала, что Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не урегулировав ситуацию с аннексированным Крымом.