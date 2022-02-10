Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил возможность участия Киева в саммите Североатлантического альянса в Мадриде в июне.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter в четверг, 10 февраля.

"Обсудил по телефону с Йенсом Столтенбергом дипломатические меры, которые принимает НАТО в ответ на угрозы со стороны России. Благодарен за позицию членов альянса относительно необходимости деэскалации. Коснулись и участия Украины в мадридском саммите НАТО в июне", - написал президент Украины.

На сайте Офиса президента Украины добавили, что Зеленский и Столтенберг "обсудили модальность" участия Украины в саммите и ожидаемые его результаты.

Кроме того, глава государства высоко оценил "неизменную приверженность альянса политике открытых дверей, а также принципиальную поддержку права всех стран свободно выбирать союзы по безопасности и определять свой внешнеполитический курс".

В свою очередь по итогам переговоров с Зеленским Йенс Столтенберг в очередной раз пообещал продолжать оказывать Украине практическую и политическую помощь.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским наращивание военной мощи Российской Федерации у границ Украины, а также призвал Россию к деэскалации и диалогу.

Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложение провести новые переговоры, в том числе и о ситуации вокруг Украины.

Также "Страна" сообщала, что Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не урегулировав ситуацию с аннексированным Крымом.