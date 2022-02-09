Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не урегулировав ситуацию с аннексированным Крымом.

Об этом его спросили во время интервью газете "La Vanguardia".

"Все союзники по НАТО, включая Францию, признали право всех наций выбирать свой собственный путь", - заявил Столтенберг.

На вопрос о том, могла бы Украина вступить в НАТО до того, как урегулирует "замороженный конфликт", возникший после аннексии Крыма Россией, Генсек не дал точного ответа.

"Я настаиваю, это должны решить наши союзники. То, что мы сейчас обсуждаем с Россией, касается не того, должна ли Украина быть членом или нет", - так прозвучал его комментарий.

Говоря об "идее стратегического нейтралитета" Украины, Столтенберг выразил мнение, что "это может решать только" сама страна.

"Украина имеет право подать заявку на членство в НАТО, и только союзники должны решить, соответствует ли она требованиям для вступления, и никто другой", - сказал он.

Ранее мы писали, что министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил, что Украина "выступила против венгров, проживающих на Закарпатье, и вела себя непозволительно для альянса".

Также мы сообщали, что заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что сейчас тема присоединения Украины к альянсу на повестке дня не стоит.