В Финляндии председатель парламентского комитета по иностранным делам Мика Никко уходит в отставку из-за твита о том, что Украина не вступит в НАТО.

Об этом пишет ежедневная финская газета Iltalehti.

"Теперь Макрон или кто-то другой должен публично заявить, что Украина не вступит в НАТО. В противном случае, с точки зрения России, переговоры провалились, и последствия будут ужасны. Нет ли на Западе одного мудрого начальника, знающего Россию?" - написал Никко в Twitter.

Сообщение политика вызвало критику, он удалил твит и опубликовал разъяснение своего высказывания.

"Уточнение. Конечно, я считаю, что каждое независимое государство может подать заявку на членство в НАТО. На данный момент членство Украины в НАТО, как я понимаю, нереально. Продолжение диалога и уменьшение запугивания важно для снижения напряженности", - написал Никко в соцсети.

Также Никко заявил, что уйдет с поста председателя комитета по иностранным делам на заседании комитета 9 февраля.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что тема вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Также напомним, что Китай, как и Россия, выступил против расширения Североатлантического альянса.