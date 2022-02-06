На Западе все чаще говорят о неизбежности уступок Москве по Украине и НАТО, особенно на фоне возможного сближения России и Китая, очертания которого мир увидел во время встречи Путина и Си Цзиньпина на открытии Олимпиады в Пекине и которого ни за что не хотят допустить США.

"В Вашингтоне ходят слухи о компромиссах c Россией"

Корреспондент BBC в Госдепартаменте США Барбара Плетт Ашер в статье "Что поставлено на карту для Байдена в Украине?" напомнил, что американский президент хочет "стабильных, предсказуемых" отношений с Россией, чтобы сосредоточиться на решении стратегической проблемы, которую бросает Китай.

Ответ Запада для России о свободе выбора союзов для всех стран, похоже, не исключает того, что негласно в Вашингтоне готовы на противоположные договоренности.

"Украина не соответствует критериям НАТО и, вероятно, не будет им соответствовать еще в течение некоторого времени. В Вашингтоне ходят слухи о возможных компромиссах", - пишет Ашер на сайте BBC.

Томас Грэм, руководивший диалогом Белого дома с Москвой, когда президентом был Джордж Буш-младший, предложил мораторий или паузу на членство Украины, отмечает автор статьи.

"Это не отказ от Украины, - оправдывается он. - Это попытка вывести Украину из-под прицела напряженной геополитической конкуренции".

"Внешнеполитический истеблишмент Вашингтона, с другой стороны, рассматривает любые уступки требованиям Путина по Украине как отказ от победы в холодной войне", - констатирует обозреватель BBC.

Но в конечном итоге все упирается в более актуальный для США вопрос, чем "вторжение" России в Украину, - это приобретающий реальные очертания союз Москвы и Пекина. Особенно после старта Олимпиады, где Путин и Си Цзиньпин договорились строить новый миропорядок и вместе противостоять НАТО.

"Президент Байден осознает, что Китай, который он называет главным авторитарным вызовом демократии, внимательно следит за тем, как он обращается с Россией. Лидеры обеих стран все чаще сходятся перед лицом давления Запада - ни один снимок не передает это лучше, чем их фотосессия с Олимпийских игр в Пекине. Президент Байден объявил такого рода идеологическую конфронтацию сутью своего внешнеполитического видения. Кризис в Украине - решающая проверка того, сможет ли он справиться с этим", - констатирует автор BBC.

Лидеры России и Китая все чаще сходятся перед лицом давления Запада, что передает их фотосессия с Олимпийских игр в Пекине, пишет BBC. Фото: Кремль

"Мораторий на вступление Украины в НАТО"

Ну и полной "зрадой" выглядит мнение обозревателя агентства Bloomberg, которое накануне "отличилось" ошибочной новостью о "вторжении России в Украину", за которую пришлось извиняться.

Статья вышла в колонке мнении под красноречивым названим "А что, если Украине будет лучше вне НАТО и ЕС?".

Квинтэссенция мнения ее автора Клайва Крука, который также сотрудничает с Financial Times и Economist такова: "Позиция Запада - не принимать Украину в НАТО, но и не отвергать этот вариант в будущем - нелогична и контрпродуктивна".

Автор считает, что эта неопределенность провоцирует конфликты. Выходом из ситуации, по его мнению, как ни крути может стать мораторий на вступление Киева в Североатлантический блок.

"НАТО и Евросоюзу Украина в качестве члена не нужна, и видеть ее в своем составе в обозримом будущем они не желают...

Члены НАТО знают, что принятие Украины в среднесрочной перспективе не будет соответствовать интересам их безопасности. Что касается ближайшей перспективы, то между ними возникли разногласия в вопросе о том, как противодействовать Путину. Разногласия существуют даже в США (которые вроде бы являются лидером альянса). Такое колеблющееся партнерство не станет воевать с Россией, защищая Украину. Что касается сегодняшнего дня, все понимают, что предоставить Украине членство - значит спровоцировать Россию. Безопасность нового члена это ни в коей мере не укрепит, а вот слабость альянса продемонстрирует наглядно. Хуже варианта просто не существует", - полагает автор Bloomberg.

Также обозреватель раскритиковал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об "открытых дверях НАТО".

"НАТО - это договор о взаимной обороне, и Украина не может просто так по своему желанию вступить туда. В договоре о создании организации говорится, что новых членов туда приглашают единогласным решением при условии, что они вносят вклад в безопасность альянса. В 2008 году руководители стран НАТО без разрешения своих парламентов заявили, что когда-нибудь Украину пригласят вступить в альянс. Но даже если считать, что такое обещание имеет юридически обязывающий характер, НАТО все равно может заявить, что приглашение Украина может получить, скажем, не раньше, чем через 20 лет. ЕС не больше НАТО желает видеть в своих рядах Украину, но сигналы подает прямо противоположные. Этот союз и без того непомерно раздут и работает на пределе возможностей. Он не в силах ассимилировать центральноевропейских партнеров. Членство этих стран в Евросоюзе все чаще вступают в противоречие с основополагающей целью ЕС, какой является политическая интеграция. Отношения с Украиной [в случае ее вступления] стали бы для ЕС самым серьезным вызовом", - уверен Крук из Bloomberg.

Автор статьи уверен, что для снятия напряжённости Украине следует поддерживать одинаковые отношения и с Западом, и с Россией.

"Мир, стабильность и процветание Украины, равноудаленной от России с одной стороны, и от НАТО с ЕС с другой, может стать лучшим из реально достижимых результатов", - пишет он.

В то же время Запад, если пойдет на сделку по Украине, ждет ответных уступок от России.

"Если заключать сделку с Путиным по Украине, выполняя его желания насчет НАТО и ЕС, то только в рамках обширного соглашения, куда будут включены серьезные уступки с его стороны. Начать следует с гарантий территориальной целостности Украины, с согласия Москвы на более тесные торговые отношения между ЕС и Украиной, со взаимной сдержанности в вопросе развертывания войск, ведения гибридных войн и так далее. Путин должен понять, что в случае отказа от таких условий и начала боевых действий против Украины, а также в случае его отказа от взятых обязательств в будущем последствия будут очень болезненные. Вот они: самые жесткие из всех возможных санкций, калечащий экономический ущерб и укрепление обороны НАТО. Можно ли заключить такую сделку? Может быть, уже слишком поздно. Во-первых, на нее должна дать согласие Украина. Трудно сказать, чего больше всего хочет Путин, и чем он готов за это заплатить. Не исключено, что его внимание к НАТО и к Европе - это отвлекающий маневр. Но заранее отказываться от обсуждения - это ошибка", - заключает автор.

Эти мнения ложатся в канву ширящихся на Западе голосов в пользу того, что ради деэскалации стоит пообещать не принимать Украину в НАТО.

Такую мысль, в частности, высказывал в своей январской колонке в Financial Times Самюэль Чарап, эксперт Rand Corporation, сотрудничающего с Пентагоном аналитического центра.

НАТО в действительности и не собирается принимать Украину в свои ряды в обозримом будущем, все это знают, пишет он, но есть принцип, что России не должно быть позволено решать, какие страны могут вступать в НАТО, а какие нет. Чарап предлагает не пикироваться с Россией из-за этого абстрактного принципа.

"Какой принцип мешает заявить, что Украина имеет полное право добиваться членства в НАТО, но НАТО в настоящее время вопрос о ее принятии не рассматривает? Это точно отражает фактическое положение дел", - поясняет Чарап.

По его мнению, заявление о том, что у альянса в настоящее время нет намерения предлагать Украине членство, должно быть сделано лишь в обмен на осязаемое сокращение численности российских сил на границе.

"У США поставлено на карту все"

Если же и дальше "тянуть кота за хвоста", то Западу прочат провал.

New Yorker пишет, что Байден совершает ошибку, вступая в острую конфронтацию с Путиным в вопросе Украины. Наращивание американских сил в Европе смертельно опасно, предупреждает автор статьи, и оно может обернуться для США катастрофой. Байден рискует своим президентством и потерей авторитета Америки в мире.

"Потенциально на карту поставлено все, что Америка построила с тех пор, как родился Байден, а Соединенные Штаты стали сверхдержавой", - отмечает издание.

Расширение НАТО на восток на Западе объясняли "распространением свободы и безопасности на континенте".

"Но с точки зрения сегодняшнего дня Путин видит в нем катастрофу. И разве это менее значимо? Есть немалая вероятность того, что в 2022 году мы увидим масштабную сухопутную войну в Европе, которая, по крайней мере частично, является результатом того, как, по мнению России, Запад поступил с ней после окончания холодной войны", - говорит в беседе с New Yorker Мэри Элиз Саротт - профессор истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джона Хопкинса, научный сотрудник Центра европейских исследований Гарвардского университета.

Еще один аргумент для сделки с Россией - отношение к этому вопросу самих американцев, которое может перевесить для Байдена все остальные аргументы, поскольку прямо влияет на рейтинг его и правящей Демпартии накануне решающих промежуточных выборов этой осенью.

Опросы показали, что только 15% американцев хотят, чтобы США отправили своих солдат на Украину, пишет Newsweek.

"При этом ничто не разрушает авторитет Америки так сильно, как обещание прийти на помощь странам, которые США на самом деле не готовы защищать", - подчеркивает автор статьи.

"Сейчас военную истерию вокруг Украины активно разжигают только оборонно-промышленное лобби, конгрессмены, являющиеся его клиентами, а также некоторые аналитические центры. Большинство наших наиболее консервативных конгрессменов высказываются решительно против этого. И только самые доверчивые избиратели действительно покупаются на то, что им подсовывают ястребы. Результаты проведенного недавно опроса показали, что только 15% американцев хотели бы, чтобы Соединенные Штаты отправили своих солдат на Украину", - сообщает Newsweek.

"Какие интересы у Росси в Украине понятно. А какие у США?"

Кстати, вместе с нагнетанием на тему "вторжения Путина в Украину", которое не сходит со страниц западных СМИ, некоторые на Западе пытаются аргументированно объяснить, почему Россия требует гарантий безопасности.

"Больше всего России нужна стратегическая безопасность. Россия потеряла во Второй мировой войне около 27 миллионов человек. В российской памяти отпечатались наполеоновское вторжение, русско-польская пограничная война и обе мировых. С распадом СССР НАТО поспешил присоединить членов бывшего Варшавского договора. Даже если бы у России не было стратегических опасений, то из-за этой политики они, безусловно, должны были появиться. Представьте себе, если бы СССР позвал в Варшавский договор Мексику и Гватемалу, и вы поймете, что сейчас переживают русские. Именно поэтому ни один российский лидер не допустит, чтобы Украина вступила в НАТО. Альянс спровоцировал нынешнюю ситуацию – своим высокомерием и нежеланием признавать стратегические интересы России. Война, если она начнется, будет непредсказуемой. Поэтому запрет Германии на передачу оружия через свою территорию – это не предательство, а здравомыслие. А вот отправка в Европу дополнительных американских войск – это провокация, которая не помешает России ворваться в Фульдский коридор. Национальные государства не приверженцы ни нравственных добродетелей, ни моральной политики. У них есть свои интересы. Какие интересы у нас есть в Украине? А вот какие у России в Украине – понятно. В конце концов администрации Байдена пора прекращать дразнить русского медведя. Пусть украинская проблема решается дипломатически – с признанием стратегических потребностей России", - пишет автор American Thinker.

Еще дальше пошел телеведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, искренне удивившийся, почему США должны занимать сторону Украину, а не России. За что некоторые прозвали его "агентом Путина", вызвав в ответ иронию ведущего.

"Что интересно, так это бытующее в США предубеждение, что быть агентом России - ужасно, но вполне приемлемо быть агентом Украины. Которых, конечно же, в Вашингтоне много. Собственный сын президента работал в украинской компании, а сам президент был глубоко вовлечен во внутреннюю политику Украины, когда был вице-президентом, и, конечно, остается таким и сегодня. И я не уверен, почему именно это правильно", - заметил он в беседе со Spectator.

Ведущий приводит аргумент против вмешательства США в отношения между Украиной и Россией.

"Ведь мы уже послали Украине миллиарды долларов в виде того, что мы сейчас называем "смертоносным оружием" (кстати, в отличие от какого другого оружия?). Ведь мы также отправили ракетные комплексы, стрелковое оружие и все такое на Украину и в соседние страны. Мы уже финансируем квази-войну. Зачем нам это делать? Я имею в виду, служит ли все это жизненно важным интересам Америки? Возможно, у кого-то такие интересы есть. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь их разъяснил", - говорит Карлсон.

НАТО он сравнил с "зомби, запрограммированным на убийство".

"НАТО утратила старые цели, а новых не обрела", - отметил журналист.

"Союз Франции, Германии и России"

Еще один важный фактор - Запад далеко не един в вопросе НАТО, России и Украины. Эксперты указывают, что все четче виден раскол по линии англо-саксы (условные "ястребы") и франко-германский союз (условные "голуби").

"Западный мир расходится во мнении, как вести себя с Россией. С одной стороны – Германия и Франция, с другой – США и Великобритания. Несмотря на все попытки свести разногласия к минимуму, полностью избежать их не выйдет, ведь за сегодняшней ситуацией стоят десятилетия истории", - пишет редактор по ворсам дипломатии Guardian Патрик Уинтур.

"Франция не видит неминуемого вторжения или стягивания войск, оснащенных для нападения... А мысль о том, что Германия предоставит оружие для использования против России впервые со времен Второй мировой войны, подобна проклятию. Ситуация с Германией вызывает всё большее раздражение у республиканцев в Соединённых Штатах, что вылилось в статью с заголовком "Германия – надежный союзник США? Нет" в Wall Street Journal", - пишет Guardian.

Некоторые видят вырисовывающийся союз России, Германии и Франции, который в итоге может склонить Украину к выполнению Минских соглашений.

"У Москвы нет больших надежд на то, что нормандский формат приведет к урегулированию на Донбассе, как из-за дисфункции украинской политической сцены и силы радикальных украинских националистов, так и из-за отсутствия серьезной приверженности США (несмотря на то, что Минск II остается официальной политикой США). Однако переговоры с Францией и Германией позволяют россиянам продолжать надеяться (или мечтать), что в далеком будущем может быть создана новая архитектура европейской безопасности, в которой Франция, Германия и Россия будут играть ключевые роли. Решение конфликта на Донбассе на основе автономии должно быть главным приоритетом западной дипломатии", - пишет Nation.