Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опубликованное по ошибке сообщение Bloomberg о "вторжении России в Украину" и обнародованный в Bild "план вторжения РФ".

Соответствующий пост она разместила у себя в Facebook.

"Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё", - написала Захарова.

Напомним, американское агентство Bloomberg по ошибке выпустило новость о том, что "Россия вторглась в Украину". Сообщение с таким заголовком было опубликовано на сайте агентства около 23:00 4 февраля и примерно через полчаса удалено. Bloomberg разместило сообщение с опровержением и извинениями.

"Страна" также писала, что в Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о том, что "Россия вторглась в Украину", которую агентство разместило по ошибке. В частности, Песков предложил заменить термин "фейк-ньюс" на "Блумберг-ньюс".

Кроме того мы сообщали, что в немецком таблоиде Bild описали трехэтапный "план вторжения РФ в Украину".

При этом в посольстве России назвали смесью домыслов и слухов опубликованный в Bild "план вторжения РФ в Украину".