В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о том, что "Россия вторглась в Украину", которую агентство разместило по ошибке.

Об этом сообщает "РИА-Новости".

"В Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на Блумберг-ньюс", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также Песков заявил, что публикация Bloomberg говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. По мнению Пескова, подобные сообщения могут привести "к непоправимым последствиям".

"Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям", - сказал он.

Напомним, американское агентство Bloomberg по ошибке выпустило новость о том, что "Россия вторглась в Украину". Сообщение с таким заголовком было опубликовано на сайте агентства около 23:00 4 февраля и примерно через полчаса удалено.

"Страна" ранее писала о том, что украинцы в несколько раз увеличили вывод денег за границу на фоне слухов о "российском вторжении".