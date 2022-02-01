"Вторжение" от AUKUS продолжается

Несмотря на пресс-конференцию для западных СМИ, на которой Владимир Зеленский пытался убедить всю планету в отсутствии у России агрессивных планов в отношении Украины, часть Западного мира продолжила убеждать остальных в обратном.

С утра пораньше стало известно о предупреждении Пентагона относительно того, что Москва продолжает наращивать силы возле украинской границы. Правда, в американском военном ведомстве уточнили, что намерения Владимира Путина в отношении нашей страны им окончательно неизвестны, но даже этого полупредупреждения хватило, чтобы всерьез испугались австралийцы: вчера посольство "родины кенгуру" призвало всех своих граждан покинуть Украину. Что касается персонала самого посольства, то его начали эвакуировать еще на прошлой неделе.

В общем-то, картина продолжает дорисовываться теми же красками, которыми она рисовалась и ранее: четыре страны англосаксонского мира – США, Канада, Великобритания и Австралия – продолжают нагнетать обстановку вокруг Украины, в то время как страны континентальной Европы по-прежнему не замечают у наших границ ничего экстраординарного. И этот раскол западного мира лучше всего демонстрирует, что вся ситуация с "российским вторжением" на самом деле имеет лишь косвенное отношение к нашей стране.

Три страны англосаксонского мира – США, Великобритания и Австралия – это участники недавно образованного антикитайского блока AUKUS (а Канада во внешнеполитическом плане – просто сателлит Штатов). Интересы всех трех государств сходятся в одной точке, и очевидно, что эта точка – не Украина, в которой у Австралии точно интересов нет.

Их интересы сходятся в том, чтобы изолировать и ослабить Китай, что возможно только в случае развала китайско-российского союза. И если Австралия участвует в нынешней "украинской" кампании, то только с этой целью, – косвенно подтверждая, что весь интерес блока AUKUS состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить Минские соглашения, которые в их понимании являются частью антикитайского плана.

В этом контексте, кстати, становится понятной и пассивность стран континентальной Европы в обнаружении российской агрессии: Евросоюз в AUKUS не входит, планы в отношении Китая у него иные – а потому нет желания участвовать в чужой игре.

У Зеленского, кстати, тоже нет желания участвовать в этой игре, что он и попытался продемонстрировать на уже упомянутой пресс-конференции. Однако Украине, в отличие от Евросоюза, в стороне от нее быть не получится.

Тимошенко призвала не выполнять "Минск-2", Данилов поддержал. А Зеленский?

Тем временем Минские соглашения становятся объектом политических игр и внутри Украины. Вчера Юлия Тимошенко заявила о том, что эскалация напряженности вокруг нашей страны – это принуждение к выполнению Минских соглашений, но выполнять их нельзя, потому что это ведет к "потере Украиной суверенитета и независимости".

В качестве альтернативы Юлия Владимировна предлагает вернуться к Будапештскому меморандуму, что, конечно, делает все ее заявление нелепым с практической точки зрения – поскольку практически все участники этого меморандума нынче давят на Украину, чтобы она выполнила как раз Минские соглашения. Однако в данном случае очевидно, что альтернатива предложена для проформы, поскольку главное для лидера "Батькивщины" – именно в первой части заявления. Той, где говорится, что выполнять "Минск-2" нельзя.

Этим заявлением Тимошенко ставит в неудобное положение сразу двух президентов – нынешнего и предыдущего. И Владимир Зеленский, и Петр Порошенко с удовольствием сказали бы то же самое, однако Петр Алексеевич как подписант "Минска-2" не может сам себя высечь, а Зеленский не может открыто сказать Вашингтону, Берлину и Парижу, что выполнять Минские соглашения не будет, потому что это чревато полным крахом на международной арене.

А вот у Юлии Владимировны таких "комплексов" нет. Она видит уникальную ситуацию, когда два президента борются за электорат, не приемлющий Минские соглашения, но не могут открыто выступить против этих соглашений, – и, как опытный политик, не может этим противоречием не воспользоваться.

Впрочем Зеленский вчера тоже включился в эту борьбу с помощью секретаря СНБО Алексея Данилова, который в интервью агентству Associated Press заявил, что "выполнение Минских соглашений означает разрушение страны".

Но Данилов – это, так сказать, пробный камень. Зеленский же пока выжидает – как отреагирует Запад.

Зачем МВД раскрыло новый "заговор"?

Очевидно, что сосредоточенность информационной повестки на "российском вторжении" и Минских соглашениях украинскому президенту не нравится, поэтому он предпринимает всевозможные усилия, чтобы эту повестку изменить. Вчера с этой целью в публичное пространство вышел министр внутренних дел Денис Монастырский, который опубликовал информацию о раскрытом заговоре, целью которого была дестабилизация ситуации внутри Украины "майдановскими" методами.

У Монастырского, кстати, был и свой резон в срочном раскрытии заговора – ему нужно сменить негативный фон вокруг МВД, сложившийся после днепровского расстрела нацгвардейцев. Поэтому на вчерашней пресс-конференции, как говорится, все звезды сошлись.

В общем-то, основные посылы, озвученные министром, были сформулированы правильно.

Во-первых, Монастырский подтвердил распространяемый властью тезис о том, что основная цель Путина – не военное вторжение, а дестабилизация внутри страны. Что заодно может быть хорошим аргументом в борьбе с любыми выступлениями против власти.

Во-вторых, сделана предупредительная попытка дискредитировать возможные "майданы", сразу связав их с Москвой. У Порошенко, кстати, быстро сообразили, под кого идет подкоп, потому порохоботы в соцсетях вчера усиленно высмеивали раскрытый Монастырским "заговор".

И высмеивали, в общем-то, не без оснований, поскольку доказательная база была слеплена явно на скорую руку и, как всегда, непрофессионально. Другое дело, что не порохоботам в данном случае стоит высмеивать министра, потому что все вчерашние доказательства уж очень напоминали "доказательства" 2018 года против Надежды Савченко и Владимира Рубана – от них за версту веяло провокацией.

Поэтому главный вывод после вчерашнего дня: силовики Зеленского ничем не отличаются от силовиков Порошенко. И если вдруг возникнет настоящий заговор, они его, естественно, проворонят.

Почему Венедиктова подписала подозрение "слуге"-взяточнику?

А еще один вывод после вчерашнего дня: силовики Зеленского играют в собственные игры. Только так можно объяснить тот факт, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова вчера подписала подозрение нардепу из "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого НАБУ поймало при получении взятки в размере чуть больше полумиллиона гривен.

Сергей Кузьминых – фигура, конечно, противоречивая. Верный штык Банковой в течение двух с лишним лет, он прокололся в декабре, проголосовав за антипрезидентский запрос Гео Лероса. В этом контексте, конечно, подозрение от Венедиктовой может выглядеть как месть Банковой.

Точнее, могло бы так выглядеть, если бы не одно "но": стань Кузьминых союзником Гео Лероса по "соросовской" тусовке, НАБУ не стало бы ловить его на взятке. Поскольку НАБУ предназначено вовсе не для того, чтобы разоблачать коррупцию "проевропейских" депутатов.

А потому, скорее всего, верна версия о том, что Кузьминых просто по ошибке нажал кнопку в поддержку антипрезидентского запроса, в то время как сам остается верным "слугой народа". И тогда возникает вопрос о том, почему Венедиктова поддержала обвинения, выдвинутые НАБУ.

Вопрос о генпрокуроре, кстати, встает не в первый раз. Недавно, как известно, она уклонилась от подписи под подозрением для Петра Порошенко, из-за которого вся страна была на ушах почти месяц. Так что, похоже, есть основания выписать самой Венедиктовой подозрение в неверности президенту.

Отстранение непривитых от работы: смысл утерян?

Вчера в Украине возобновилась борьба с коронавирусом. В преддверии новых антирекордов заболеваемости Львовская область – даже без перевода в красную зону – ужесточила карантин, вернув целый ряд максимальных запретов. В частности, кафе и рестораны смогут работать только на вынос и доставку.

Также во Львове, как и в остальных городах, вчера начал действовать приказ Минздрава об отстранении от работы работников целого ряда профессий, которые до сих пор не вакцинировались. В частности, уже в первый день действия приказа в отпуск за свой счет отправили почти четыре сотни сотрудников "Киевтеплоэнерго" – основного поставщика тепла в столице.

Споры вокруг подобных мер принудительной вакцинации в последнее время приутихли, так как многие сумели найти "обходные пути" вроде липовых справок и сертификатов. Однако как раз события последних недель продемонстрировали, что отстранение от работы непривитых – затея весьма спорная.

Все последние месяцы 2021 года эта мера продвигалась как общественно важная – поскольку считалось, что только непривитые являются переносчиками вируса, а потому не имеют права работать там, где существует обязательный контакт с другими гражданами.

Однако начавшаяся в январе волна "омикрона" показала, что вакцинированные не менее "успешно" заражаются и заражают других. Разница только в том, что привитые в основной массе болеют менее тяжело и гораздо реже попадают в ковидные отделения (впрочем, даже это – данные осени, свежей статистики в этом отношении нет). Так что получается, что отстранение от работы непривитых на сегодняшний день – это лишь способ принудительно заставить их заботиться о своем здоровье. Что, конечно, тоже важно, но никакой социальной функции не несет.