Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что задержанная полицией группа, которая собиралась устроить массовые беспорядки в Украине, планировала устроить потасовки в центре Киева.

Об этом Монастырский заявил во время брифинга 31 января.

Сценарий, по его словам, был такой: тысячи "титушек" должны были устроить потасовки в центре Киева - с кровью (в том числе бутафорской), поджогом автомобилей и шин.

"Вчера была задержана группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы. Их число должно было достичь 5 тысяч. Они должны были драться с полицией, это планировалось заранее.

Заранее была заготовлена бутафорская кровь, которая должна была якобы пролиться среди активистов.

Была зафиксирована группа медиков, которая должна была подойти к активистам, и это было бы зафиксировано каналами", - рассказал глава МВД Денис Монастырский.

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал другие подробности "майдана" в Киеве.

Акции протеста должны были начаться сегодня утром под Офисом президента. Там планировались столкновения с правоохранителями.

Организаторы искали участников акций за деньги, говорит Клименко. Вторая волна протестных акций должна была состояться в областях, которые граничат с Россией.

Также на брифинге показали запись разговора якобы организаторов массовых беспорядков в Киеве. На ней некие люди на скрытую камеру обсуждают подвоз шин и людей на акции, а также организацию "толкучки". "Однозначно должны быть драки", - говорит голос на записи.

Интересно, что на записи один голос подается в оригинале, а другой намеренно искажен. То есть, не исключено, что это провокатор спецслужб, которые и выступил "организатором".

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский заявил, что Россия вторгнется в Украину, если его попытаются свергнуть. По его словам, "те или иные действия со стороны соседней страны" могут иметь место, если ситуация в Украине откатится на уровень 2014 года - то есть начнутся массовые беспорядки.

Также мы рассказывали, что во время брифинга с журналистами Зеленский внезапно допустил, что нападение РФ на Украину может состояться, хотя все последние дни усиленно уверял в обратном.