Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что участники беспорядков в республике нападали на морги.

Об этом президент Казахстана сообщил во время сессии ОДКБ в эфире телеканала "Хабар 24" в понедельник, 10 января.

По словам Токаева, против Казахстана была развязана террористическая война.

"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя", - заявил президент Казахстана.

Токаев заметил, что такова практика "международных террористов известного происхождения".

"Именно таким образом они заметают свои следы", - добавил глава республики.

Президент Казахстана рассказал, что бунтовщики нападали на морги. Источник: YouTube

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