Белый дом запросил у Казахстана разъяснения по поводу обращения к Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой отправить в страну миротворцев.

Об этом со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена сообщает CNN.

"У нас есть вопрос, почему они обратились к этой организации, где доминирует Россия", - сказал Блинкен.

В Госдепе думают, что власти Казахстана должны были самостоятельно и мирно справляться с вызовами, которые появляются.

"Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас необходимо, так это то, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением к правам тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны", - заявил Блинкен.

Напомним, "Страна" писала о том, что Блинкен ранее уже выступал с критикой этого решения. Так, он заявил, что "когда в твоем доме оказались русские - их бывает сложно заставить уйти". В МИД РФ слова американского госсекретаря расценили как хамскую шутку. В ведомстве также заявили, что "когда в твоем доме оказались американцы - бывает сложно остаться в живых".

Также мы сообщали, что страны ОДКБ на понедельник созывают срочную конференцию.