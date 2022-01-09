В Казахстане после Нового года начались акции протеста, которые в итоге переросли в беспорядки, погромы и насилие.

Президент Касым Токаев ввел в стране чрезвычайное положение и обратился за помощью к союзникам по ОДКБ (военный союз во главе с Россией). Россия, а также другие страны уже отреагировали и отправили туда свои воинские подразделения.

Мы же приехали в Николаев, чтобы спросить здесь у местных жителей, на чьей стороне их симпатии в данном случае - на стороне казахской власти или же ее противников.

"Мы на стороне порядка"

"Я не знаю, как судить. Я знаю, что это типа как в Беларуси, например. Тоже давний там президент и всё такое. И народ живёт лучше, чем мы, во всяком случае, в Украине. Хуже, чем мы в Украине, никто не живет. И с одной стороны, я им завидую, что наш народ не может бастовать-протестовать. У нас сейчас должна на 50% коммуналка подняться, а у нас не протестует никто. Только разговоры и всё. С какой-то стороны я завидую, что там люди могут вот так вот. Не только в столице, не только в Алматы или в нашем Киеве, а во всех городах бастуют. Вот это мне нравится, что дружно к этому относятся", - ответила нам жительница Николаева.

Правда она против разрушений и насилия: "Я видела, там громят магазины и машины эти все. Я видела. Где-то одни правы, где-то другие", - добавила женщина.

Другой мужчина отвечает, что находится на стороне властей Казахстана.

"Потому что там прибыло много из-за рубежа, а зарубежное вмешательство уже является доказательством преступности по отношению к этой стране, к Казахстану", - поделился он своим мнением.

"Я на стороне власти, - не задумываясь, соглашается с предыдущим респондентом женщина. - Всё правильно там сделали. Что защищают, ввели миротворцев из России и других стран. Я считаю, что это правильно. Я не хочу, чтобы было так, как в Украине у нас".

Её подруга подтвердила эти слова.

Часть горожан выражает симпатии протестующим. "Мне так кажется, что они правы. Мне больше они подходят. Не знаю почему, но я больше им доверяю. Потому что мы сидим, ничего не делаем, а они всё-таки рискнули. То, что их не устраивает...", - говорит пенсионерка.

Конечно, часть действий женщина поставила под сомнение. "Может, где-то они неправы, но больше я - на их стороне".

"Я не видела этого всего, что происходит, но вообще-то я за то, как было раньше. С Путиным вместе. Потому что дисциплина и везде порядок, а у нас анархия. И нет законов. А там соблюдаются законы. Хоть строго, но соблюдаются", - уверена женщина.

На вопрос "Вы на стороне протестующих или власти" находились и такие жители Николаева, которые отвечали нам, что они "на стороне Путина".

"Потому что нам такого не хватает... Порядок наведут, и будет всё хорошо. А так... С кастрюлями на голове скакать особого ума не надо", - отвечает пара.

Также мы встретили женщину, которая сама родом из Казахстана, но не разобралась во всём происходящем.

"Я не могу этого сказать, потому что я сама из Казахстана и не разобралась еще. Вроде бы, ситуация сложилась из-за того, что газ подорожал в два раза, но не могу сказать, что из-за этого надо было делать революцию", - пояснила она свою мысль.

Требования народа должны быть мирными

"Государство должно навести порядок. Американцы в своё время расстреливали свои манифестации без проблем. И никого не приглашали, и не интересовались, кто у них там делает. Так же делается и в России, и во Франции, то есть в нормальной стране государственный строй должен меняться методом выборов, перевыборов. Наше такое мнение. Мы консервативный народ. Думаю, государство всегда право, а народ должен потребовать то, что ему не хватает. Но в мирной форме, не применять силу и оружие. Это будет замечательно, если так будет везде", - ответили нам другие участники опроса.

"Мы на стороне народа, который страдает от вот этих вот нападающих, бандитов, понимаете, это же бандиты. Они там головы резали, убивали. Поэтому больше на стороне народа. Но так как власти вроде бы как защищают этот народ, то, конечно, из ваших двух, то на стороне властей", - пояснила нам жительница Николаева.

"Это не зачистки. Это контртеррористическая операция. Потому что это террористы, которые напали на страну, и уничтожали, вы же видите, они грабили, мародёрили, они там такое творили. И вот это не зачистка именно, а антитеррористическая операция самая натуральная в отличие от Украины. В Украине АТО не так оно должно проводиться", - добавила женщина.

"Больше за протестующих. Потому что они отстаивают какие-то свои права. Можно так сказать. Там же повышение было большое цен на газ, на это вот всё. Поэтому я так думаю, что люди должны понимать, за что они борются. Поэтому больше на их стороне. То же самое и мы бы, наверное, делали, на их месте", - признаются еще одни супруги.

На вопрос о том, правильно ли казахи выражали свой протест, нам отвечают, что считают протест сильно затянувшимся. "Погромы это неправильно, мы же стремимся и идём в Европу. Там то же самое происходит, есть с кого брать пример", - добавляют участники опроса.

"Люди вышли свою правду добиваться. Они пришли мирным путем. А кто там уже это всё затеял (намекает на погромы женщина, Ред.), мы же не знаем. Кто вклинился там бороться против того, что людям бы потом досталось. Вы уверены, что люди оружие взяли? Москва дала оружие, виноват Путин, всё, он туда ввел [войска], он хочет захватить Казахстан. Другого выхода не может быть. Только он виноват", - на полном серьезе отвечает пенсионерка.

Это борьба Токаева с Назарбаевым

Еще один житель Николаева, задается риторическим вопросом, каких протестующих в Казахстане он должен поддержать?

"Какие протестующие? Те, которые магазины грабят? Я за тех, которые за демократию [выступают]. А не тех, которые бьют окна, стёкла в магазинах. Это война двух кланов - Назарбаева и Токаева. Это они между собой дерутся. А помогает им Путин. Всё", - кратко анализирует газовый майдан в Казахстане житель Николаева.

Те, кто в самом начале поддерживал протестующих, поменяли свою позицию после погромов.

"Когда начались грабежи, то тут уже, конечно, чересчур было. Люди восстали из-за того, что их не то, что права лишили... а государство имеет и газ, и нефть, а им так взвинтили цены. Как бы был повод. Но потом начались грабежи и разбой, это, конечно, уже перебор", - описывают увиденное украинцы.

Они уверены, что протестующим не следовало брать оружие в руки.

По словам людей, государство правильно делает, что защищает себя, потому что беспредел может перейти в жестокость, и пострадают уже простые люди.

Еще одна супружеская пара уверена, что происходящее в Казахстане было попыткой переворота, а протестующие к нему готовились заранее.

"Мы на стороне правительства официального. Потому что оно официальное правительство, выбранное людьми. Знаете, перевороты плохо кончаются. Цепочка просматривается... по многим странам. Пришло время грабить следующую страну. Добрались до Казахстана", - отвечают нам женщина с мужчиной, которые уверены, что угроза была извне.

"Так само по себе... вот у нас как плохо, никто не выходит, да? А там так плохо, и вдруг вышли. А мы радуемся, у нас всё хорошо", - иронизирует женщина.

"То, что ввели русские войска, это правильно", - отвечает нам пенсионерка.

Она убеждена, что Украина должна помириться с Россией. "Запретили русский язык... В Николаеве нет ни одной школы русскоязычной, Зеленский обещал, я за него голосовала. Всю семью подняла, справились, проголосовали. И что мы получили? Я уже за пенсию молчу. Но как можно было убрать русский язык. Это шок", - переключилась с проблем Казахстана на личные пожилая женщина.

"Мародёрство! Это всегда плохо. Война. Как бы там ни было, насилие - это всегда плохо. В любом проявлении. Я не приветствую военные действия", - наперебой отвечают нам две женщины.

Хватит и киевского Майдана!

"Я на стороне властей. Хватит нам Майдана своего киевского. И еще там устроить такой бардак. Нет, спасибо. Так что я на стороне власти, которая делает правильно", - отвечает нам мужчина.

Он думает, что в Казахстане была попытка госпереворота. "Если верить нашим украинским и российским новостям, 20 тысяч засланных плюс Алматы, криминал и всё. Да, тоже борьба за власть. Действия [правительства] сейчас все правильные - не дать разгуляться и прийти к нормальной мирной жизни", - рассуждает мужчина.

На вопрос, почему так не получилось в Украине он добавляет, что "Янукович неправильно поступил. Взял сбежал. А поступил бы как казахи, было бы всё нормально. И не ходили бы со свастикой, факелами, Шушкевичами и Бандерами всеми".

Те, кто поддерживает протестующих в Казахстане, сразу же отделают их от мародёров и грабителей. "Погромы это ужасно. Это уже бандиты устроили погромы. А людям дали всё в принципе. Надо было соглашаться. Требования же были выполнены? Это работает известно кто. Устроили войну. Это американцы в основном спровоцировали эту ситуацию... А теперь русские вошли, там будет порядок", - отвечает пара.

"Конечно, за власть. Потому что протестующие - террористы и это искусственно созданный конфликт. Это всё происки американцев, чтобы окружить Россию врагами", - говорит женщина.

По ее словам, в своё время так среагировать в Украине не смогли, потому что вокруг было предательство. "Януковича предали просто. Он был вынужден бежать", - добавляет она.

"Вообще за что они бастуют? У них в последнее время жизнь хороша была. Я не знаю, чего вдруг у них возник этот конфликт. Но вот я встречалась в Турции отдыхала вместе с казахами, они очень довольны жизнью в Казахстане. Мы вот только шли и говорили, что непонятно, почему вдруг у них возник этот конфликт", - отвечают женщины.

"Я так и не поняла, я не сильно вникаю. Но типа Оранжевой революции. Вообще-то, я на стороне народа. Просто люди стали за свои права бороться. [Оружие взяли в руки] это уже плохо", - отвечает женщина, которая пока не определилась, что конкретно произошло в Казахстане.

Еще одна девушка, подумав, приняла сторону властей. "Военные уже выстроили баррикады, чтобы люди не разрушали массово всё. Наверное, я на стороне властей. Потому что вооруженные силы подчиняются властям. Плохо то, что на фоне мародёрства, неразумно как-то всё. Это людям во вред. Не знаю, чего они там добьются. Это только будут, наверное, смерти, разрушения. Потом будут восстанавливать, как наш Майдан", - наученная горьким опытом пытается предвидеть последствия революции в Казахстане девушка.

Пожилые люди предпочитают оставаться на стороне или мирных жителей, или законной власти, но абсолютное большинство осуждает действие мародеров и грабителей.

Впрочем, есть те, кто не доверяет СМИ.

"Для того, чтобы судить о чем-то, надо обладасть достоверной информацией. Говорить о достоверной информации по нашей прессе невозможно, поняли? И по телевидению - каждый представляет то, что ему выгодно. Со своей колокольни. А истинной картины мы не знаем", - отвечает пенсионер.

Еще одна жительница Николаева стала на сторону мирного населения.

"На стороне таких тружеников, как мы, которые добивались независимости. Пусть они добьются своей независимости", - говорит она.

В отношении проявленной агрессии отдельных жителей, она уверяет, что всё спровоцировано Путиным.

"Это его сбор всех земель русских, как он называет. У него фишка есть, чтобы собрать все земли в 22-м году. В 22-м году Советский Союз был создан. Вот он собирает все земли, вот он будоражит. К нам он тоже ввел свои подразделения защищать русское население, а я не хочу, чтобы он меня защищал", - отвечает она.

Очередная николаевчанка заняла позицию казахов: "Там цены такие подняли, что народ вышел на улицы. Дойдёт и до нас такое. Будет такой же Майдан. Кто тогда довел наш народ? Янукович? Или чего вышли люди. Люди вышли из-за власти, которая доводит до нищеты. Сейчас такое же - сейчас у нас богатые и нищие. А раньше были богатые, средний класс и ... а сейчас не так,", - поддержал ее спутник.

По его словам, ввести войска ОДКБ, чтобы "зачистить" тех, кто взял в руки оружие, было неправильно.

"Потому что свои люди против своих не идут. Мы видели, что там даже ОМОНовцы переходят на сторону населения и вооруженные силы, там нет такого, как у нас. Вот и ввели чужих, чтобы били их. То и делает Путин так", - говорит нам николаевец.

"Меня не интересует политика, но мне людей жалко, - отвечает нам жительница Николаева. - Я немного видела эти кадры. Мне людей жалко. А политикой я не интересуюсь. Конечно, те, которые там с ума сходили и делали все, что угодно, это безобразие".

"Мне кажется, события в Казахстане очень похожи на наш Майдан 2014 года. Поэтому людям там тоже надоело. И как у нас было в 14-м году, поэтому начали идти против правительства. Потому что коррупция та же, стяжательство. Методы, конечно, не очень хорошие. Но кто как может", - говорит женщина.

В Николаеве женщина из интернациональной семьи говорит о том, что помогать в нужде нужно, но выступает на стороне властей, которые защищают улицы. "Помощь нужна любому народу...", - поддерживает она тех, кто отозвался на призыв казахских властей о помощи.

Она пересказывает историю о том, как в Казахстане хозяйка магазина помогала протестующим и кормила их, а они взяли и разгромили ей магазин.

"Просто издевательство над народом то, что случилось. Это не правительство [издевается] конечно. Я знаю, как портят деньги людей. Это семья Назарбаева, конечно, сделала. Мне кажется, беда началась оттуда. Хотя сам Назарбаев был великолепным президентом. Его дочь - самая богатая женщина Казахстана и живет в Штатах. Скажите, как это получается? Я понимаю, что богатство есть богатство. Но не до такой же степени. Надо же было думать о народе. Это цель американцев была оторвать Казахстан от Китая и России. В данном случае, протестующие повели себя кошмарно. Нельзя было так поступать. Поэтому я на стороне власти", - сказал пенсионер.

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