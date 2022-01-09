Министерство иностранных дел Киргизии призвало Казахстан освободить известного киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова, которого назвали участником массовых беспорядков.

Об этом пишет РИА "Новости".

По данным агентства, в ходе встречи заместитель министра иностранных дел Киргизской Республики Азизбек Мадмаров вручил послу Казахстана Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания музыканта с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его как можно скорее.

Посол Казахстана в свою очередь заявил, что в "сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего".

Напомним, в Казахстане телеканал "Хабар - 24" показал видео, на котором мужчина признается, что участвовал в беспорядках за 200 долларов. Позже выяснилось, что это музыкант Викрам Рузахунов.

Возле здания посольства Казахстана в Бишкеке прошел стихийный митинг с требованием освободить Викрама Рузахунова. В МВД Киргизии заявили, что сейчас разбираются в ситуации с задержанием Рузахунова.