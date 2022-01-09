Возле здания посольства Казахстана в Бишкеке проходит стихийный митинг с требованием освободить джазового музыканта Викрама Рузахунова, которого накануне показали по телевизору и назвали участником массовых беспорядков. Об этом сообщает "24 Киргизия".

Всего под зданием посольства собралось около 20 человек. Они требуют вернуть певца домой. Среди участников акции был замечен председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"Он порядочный человек, музыкант. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия в беспорядках, уличных шествиях. Информация от гостелеканалов Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме — неправильно", - сказал он.

В МВД Киргизии заявили, что сейчас разбираются в ситуации с задержанием Рузахунова.

Напомним, в Казахстане телеканал "Хабар - 24" показал видео, на котором мужчина признается, что участвовал в беспорядках за 200 долларов. Позже выяснилось, что это известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов.

Также "Страна" рассказывала, что бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов называл себя "лидером протестов" в Казахстане.