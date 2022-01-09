В Казахстане телеканал "Хабар - 24" показал видео, на котором мужчина признается, что участвовал в беспорядках за 200 долларов. Позже выяснилось, что это известный джазовый музыкант, передает Mash.

На опубликованных кадрах мужчина сообщает, что неизвестные люди оплатили перелет и поселили его в квартиру вместе с гражданами Узбекистана и Таджикистана.

"Но мужчина испугался и уехал, а затем к нему пришли сотрудники местной полиции", - говорится в сообщении.

Однако в сети начали писать, что на ролике не неизвестный мужчина, а известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов. При этом он часто ездил в Казахстан давать концерты.

Позже журналисты связались с родственниками музыканта, которые подтвердили, что на опубликованном ролике действительно Рузахунов.

Судя по видео, он был сильно избит. Родные и друзья Викрама считают, что его пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться. И теперь родственники обращаются через СМИ к компетентным органам Кыргызстана за помощью.

Напомним, посол Казахстана в России Ермек Кошербаев рассказал о стабилизации положения в республике на сегодняшний день, влиянии Аблязова и внешнем вмешательстве. По словам дипломата, ситуация в республике стабилизируется, но остаются очаги террористической активности.

Казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов называл себя "лидером протестов" в Казахстане.