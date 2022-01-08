Военные самолеты Ил-76 Российской Федерации выполнят более 20 рейсов для переправки техники и спецназа десантников из Иваново-Северного в Казахстан.

Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Facebook.

В ведомстве добавили, что по прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.

Согласно видео, которые опубликованы в постах, в Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка".

Также в Минобороны добавили, что "белорусский контингент миротворческих сил ОДКБ переброшен военно-транспортной авиацией на аэродром Жетыген Республики Казахстан".

The Belarusian contingent of the CSTO peacekeeping forces has been transferred by military transport aircraft to the Zhetygen airfield of the Republic of Kazakhstan.#MoD #CSTO #Kazakhstan #RussianArmy #Peacekeepers pic.twitter.com/MNuACMEI9m — Минобороны России (@mod_russia) January 8, 2022

Напомним, в пятницу, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу страны. По его словам, он отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

"Страна" детально анализировала ситуацию в Казахстане, приказ "открывать огонь на поражение без предупреждения", а также зачистку улиц в Алматы.

Между тем, напомним, что аэропорт "Алматы" будет закрыт до 9 января, воздушная гавань продолжит работу только для военных рейсов. Так, сегодня, 8 января, российские войска в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан и готовятся к выполнению своей миссии.