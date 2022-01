Военные самолеты Ил-76 Российской Федерации выполнят более 20 рейсов для переправки техники и спецназа десантников из Иваново-Северного в Казахстан.

Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Facebook.

В ведомстве добавили, что по прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.

Согласно видео, которые опубликованы в постах, в Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка".

Также в Минобороны добавили, что "белорусский контингент миротворческих сил ОДКБ переброшен военно-транспортной авиацией на аэродром Жетыген Республики Казахстан".

The Belarusian contingent of the CSTO peacekeeping forces has been transferred by military transport aircraft to the Zhetygen airfield of the Republic of Kazakhstan.#MoD #CSTO #Kazakhstan #RussianArmy #Peacekeepers pic.twitter.com/MNuACMEI9m