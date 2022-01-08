Продолжается передислокация миротворцев ОДКБ в Республику Казахстан. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Военные самолеты Ил-76 Российской Федерации выполнят более 20 рейсов для переправки техники и спецназа десантников из Иваново-Северного в Казахстан.

Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Facebook.

В ведомстве добавили, что по прибытии военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач.

Согласно видео, которые опубликованы в постах, в Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка".

Также в Минобороны добавили, что "белорусский контингент миротворческих сил ОДКБ переброшен военно-транспортной авиацией на аэродром Жетыген Республики Казахстан".

Напомним, в пятницу, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу страны. По его словам, он отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

"Страна" детально анализировала ситуацию в Казахстане, приказ "открывать огонь на поражение без предупреждения", а также зачистку улиц в Алматы. 

Между тем, напомним, что аэропорт "Алматы" будет закрыт до 9 января, воздушная гавань продолжит работу только для военных рейсов. Так, сегодня, 8 января, российские войска в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан и готовятся к выполнению своей миссии

 

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