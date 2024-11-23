В Киеве произошла стрельба в одной из гостиниц. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Событие произошло сегодня около 1:00 ночи. В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем потасовка, в ходе которой один из фигурантов достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, ранения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Последние в удовлетворительном состоянии были госпитализированы.

Полицейские задержали одного из участников драки, стрелка разыскивают", - рассказали в столичном главке.

Между тем в сети уже появились видео драки со стрельбой в центре Киева, в ходе которой застрелили человека.

Паблики сообщают, что это произошло в отеле Sky Loft на улице Эспланадной.

Ранее мы рассказывали, что нетрезвые мужчины в военной форме устроили стрельбу в жилом комплексе Киева.

Местные жители сначала подумали, что это сбивают "Шахеды". Но потом поняли, что стреляют из окон квартиры. Мужчины забаррикадировались в квартире и не открывали двери полицейским, после чего на штурм прибыло спецподразделение КОРД.

А перед этим в ЖК "Амурский" в Киеве произошла стрельба. Между двумя мужчинами возник конфликт из-за припаркованного автомобиля одного из них.