В ходе беспорядков в Алматы погибла 4-летняя девочка, которая проезжала в авто с дядей мимо центральной площади города 6 января.

Об этом сообщает издание "Orda" в Telegram-канале.

"У Айдоса Мельдыхана погибла 4-летняя дочь Коркемай, когда ехала в машине с его родным братом вечером 6 января. По его словам, они ездили за продуктами и проезжали мимо площади. В авто были ещё двое детей его брата. Они ранены, а ученица 9 класса в реанимации. Коркемай пуля попала в голову, сказал отец. Он отметил, что детей в больницу отвёз брат на подстреленной машине", - рассказали журналисты.

Очередь у морга в Алматы. Источник: t.me/orda_kz

Отметим, ранее сообщалось, что в Казахстане во время протестов погиб 11-летний ребенок и 22-летний гражданин Израиля. Кроме того, с огнестрельными ранениями госпитализирован 15-летний подросток.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Алматы утром в субботу, 8 января, продолжалось проведение спецоперации по зачистке города. С центральных улиц слышались выстрелы.

Также жители Алматы рассказали "Стране" о том, что происходит в городе.