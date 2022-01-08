В Алматы утром в субботу, 8 января, продолжается проведение спецоперации по зачистке города. С центральных улиц продолжают раздаваться выстрелы.

Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Крупные продуктовые сети города по-прежнему не работают, несмотря на то, что не пострадали от мародерских набегов. Алматинцы закупают продукты в небольших магазинах. На прилавках нет мяса и других скоропортящихся продуктов.

Крупные АЗС города также пока не открылись. Автомобилисты заправляются на небольших станциях.

Передвижение по городу по-прежнему затруднено. Общественный транспорт в Алматы не работает.

Напомним, в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о задержании бывшего председателя ведомства Карима Масимова, которого подозревают в государственной измене.

Ранее "Страна" приводила заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что на Алматы было совершено минимум шесть волн "атак террористов". При этом некоторые из погромщиков даже не говорили на казахском языке.

Также мы писали, что подразделения казахстанского спецназа отбили все административные здания в Алматы.