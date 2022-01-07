Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алматы было совершено минимум шесть волн "атак террористов". При этом некоторые из них даже не говорили на казахском языке.

Об этом Токаев написал 7 января в Твиттере.

По словам президента, "бандиты и террористы очень хорошо обучены и организованы", а командуют ими из единого центра.

"Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алматы произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тысяч", - написал политик.

В более позднем твите он заявил о том, что не будет вести переговоры с террористами, а будет их убивать.

"Они избивали и убивали милиционеров и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убивать", - гласит твит Токаева.

Ранее "Страна" приводила заявление бывшего советника Нурсултана Назарбаева Ермухамета Ертысбаева о том, что Комитет национальной безопасности Казахстана скрывал информацию о тренировочных лагерях в горах страны, где, возможно, готовили погромщиков для январских акций в городах.

Также мы сообщали о задержании криминального авторитета Дикого Армана, который считается организатором протестов и связан с турецкими спецслужбами.