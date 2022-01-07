Первый заместитель акима (мэра) казахстанского города Шымкент, ранее известного как Чимкент, Шангыс Мукан рассказал подробности о протестующих. По его словам, задержанные во время подавления протестов "теряли контроль над собой" после употребления энергетических напитков, а также выходили на улицы за деньги. а не ради идеи.

Как пишет "Коммерсант", об этом Мукан заявил в эфире государственного канала "Хабар 24".

"Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, после них они теряли контроль над собой", - сказал аким журналистам.

Также заместитель акима Шымкента добавил, что некоторым зданиям и объектам бизнеса причинен ущерб, однако "сейчас в городе все спокойно". В эфире канала уточнили, что 7 января в городе уже не наблюдали массовых скоплений людей и фактов мародерства.

Между тем в городах Казахстана нарастает недовольство протестующими. Так, в Актау разъярённые жители города разогнали митингующих, перекрывших дорогу. Очевидец событий пишет, что ряды протестующих стремительно редеют.

Ранее "Страна" сообщала, что в Алматы все админздания перешли под контроль силовиков Казахстана.