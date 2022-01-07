В городе Актау на юго-западе Казахстана жителей разгневали действия протестующих, которые перекрывают дороги. Люди сами деблокировали проезд.

Об этом написал в Фейсбуке местный житель Азамат Сарсенбаев.

"Мы, жители города Актау, сами открыли дорогу! Нет беспределу!" - написал мужчина, прикрепив к посту видео, на котором требует у протестующего уйти с дороги.

Несколько часов спустя после публикации Сарсенбаев сообщил, что участники протестов снова перекрыли главную дорогу.

"Но есть изменения, наша "доблестная" полиция проснулась и всё-таки вспомнила о своих функциональных обязанностях. На главной дороге собрались около 400 человек, ходя среди них, ловил на себе осуждающие и угрожающие взгляды некоторых людей, поругал нескольких детей, чтобы они слезли с арт-объекта. Пытался прислушаться к спикерам этой толпы, но ничего не понял, что-то про гордость казахов, что народ не рабы, нельзя уходить с площади, что требования не выполнены, где-то проскальзывали призывы о помощи, что нужны водовозы, ваккумы и т.д.", - рассказал автор поста.

Он резюмировал, что протесты стали малочисленные: людей на них почти не осталось, а половина просто зеваки.

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