Сразу после появившихся слухов, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с дочерьми и их семьями покинул страну в неизвестном направлении или даже вообще умер, пресс-служба президента Беларуси сообщила о разговоре Александра Лукашенко с Назарбаевым.

Куда именно звонил Лукашенко - не сообщается.

В ходе телефонного разговора, как сообщается, "собеседники подробно обсудили ситуацию в Казахстане, где сохраняется напряженная обстановка после некоторой стабилизации, достигнутой вводом российских и белорусских миротворцев ОДКБ".

Отметим, что это первое проявление в публичном пространстве Назарбаева с момента начала акций протеста в Казахстане после которых он был снят с должности главы Совбеза Казахстана, которую занял президент Токаев.

После этого пошли слухи, что Токаев намеряя обсудить влияние экс-президента на политическую жизнь страны, а сам Назарбаев с семьей уже покинул Казахстан.

Нурсултан Назарбаев - рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Он был лидером Казахстана с 22 июня 1989 года (до 24 апреля 1990 года как первый секретарь ЦК КП Казахстана) по 19 марта 2019 года, то есть 29 лет, 8 месяцев и 26 дней. Носитель официального титула Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы с 2010 года. Ушел добровольно со своего поста в 2019 году, но фактически сохранял определяющее влияние на события в стране вплоть до последних дней.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Казахстан нельзя отдавать протестующим, поскольку это будет такой подарок, как Украина для Америки, НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли восемнадцать силовиков и двадцать шесть участников протестов.

Мы писали, что 2 января в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в масштабные акции протеста и уличные беспорядки. "Страна" подробно писала о происходящем в республике.