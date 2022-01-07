Казахские силовики расшили на квартал зону безопасности вокруг контролируемой ими центральной площади Республики в Алматы, на которой последние дни шли самые ожесточенные бои.

Об этом информирует ТАСС.

Как сообщают журналисты, если на этой территории появляются группы людей, которые вызывают подозрение, то производится короткая предупредительная очередь в воздух. Если группа не реагирует, то открывается стрельба на поражение.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что он отдал приказ правоохранительным органам и военнослужащим открывать огонь на поражение без предупреждения.

Также сообщалось, что по данным на 7 января во время беспорядков в Казахстане погибли восемнадцать силовиков и было ликвидировано двадцать шесть участников протестов. Сейчас в городе продолжается антитеррористическая операция, в Алматы уже вошли миротворцы ОДКБ и вместе с казахскими силовиками взяли под полный контроль аэропорт города.

Ранее "Страна" рассказывала, в Алматы в пятницу продолжают стрелять, но массовых столкновений нет.