Правительство Казахстана продлило закрытие аэропорта города Алматы до 9 января, после того как два дня назад воздушный причал захватили протестующие, а после этого вместе с российскими миротворцами у них его отбили.

Об этом сообщает казахстанский гостелеканал "Хабар 24".

По данным журналистов, аэропорт "Алматы" будет закрыт до 9 января, однако продолжит принимать военные рейсы.

Между тем, посольство Украины в Казахстане взаимодействует с перевозчиками, чтобы спасти 43 украинца, которые застряли в Республике и обратились за помощью, как можно скорее покинуть территорию страны, где продолжается вооруженный конфликт.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что в Алматы на фоне массовых акций протеста был введен режим чрезвычайного положения еще до того, как его ввели во всех регионах страны. Однако это не помешало протестующим продолжить акцию, захватить аэропорт и здание Комитета национальной безопасности.

Кроме того, в Алматы протестующие закидали камнями авто скорой помощи, препятствуя вывозу раненых силовиков. В ходе беспорядков в Казахстане уже пострадали сотни полицейских и военнослужащих Нацгвардии, некоторые из них погибли.