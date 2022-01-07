Казахстанские силовики взяли под контроль все административные здания Алматы. В руках зачинщиков беспорядков осталась только больница в Калкамане - селе в Алматинской области.

Об этом 7 января в эфире "Соловьёв Live" заявил ведущий эксперт АО "Центр военно-стратегических исследований" из Алматы Марат Шибутов.

"Подразделения спецназа отбили все административные здания в Алматы, но осталась под контролем боевиков седьмая городская больница в Калкамане село в Алматинской области. Боевики держат там своих раненых и заставляют врачей оказывать им помощь", - рассказал эксперт.

Незадолго до появления этой информации стало известно, что силовики расшили на квартал зону безопасности вокруг контролируемой ими центральной площади Республики в Алматы, на которой последние дни шли самые ожесточенные бои.

А до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ правоохранительным органам и военнослужащим открывать огонь на поражение без предупреждения. Также он назвал глупостью призывы Запада провести переговоры для мирного решения проблем.