Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Нур-Султане, заявил 8 января его пресс-секретарь Айдос Укибай. По словам пресс-секретаря, Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг Токаева.

Об этом Укибай написал в Twitter.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", - заявил Айдос Укибай.



Напомним, вчера прошли слухи, что Назарбаев с дочерьми и их семьями покинули Казахстан. Также появился слух, что его уже нет в живых.

Вскоре после этого появилась информация, что Назарбаев поговорил по телефону с Лукашенко. А сегодня опровергли, что он уехал из страны.

"Но главное даже не это, а то, что Назарбаев призвал "сплотиться вокруг Токаева". Напомним, что накануне много обсуждалось то, что Токаев на фоне протестов решил наконец-то стать полноправным президентом, а не "тенью Назарбаева" (Елбасы и его семья по-прежнему в реальности управляли страной и после ухода Назарбаева с поста президента в 2019 году).

Но после начала острой фазы протестов Токаев резко замкнул процессы на себя: поменял руководство КНБ и стал вместо Назарбаева главой Совбеза.

И несколько дней было неясно как на это реагирует сам Елбасы (отсюда и слухи о его отъезде из страны). После сегодняшнего же комментария стало понятно - он не будет сопротивляться переменам и призвал всех принять главенство Токаева", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, вчера экс-советник Назарбаева заявил о тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии.

"Страна" подробно писала о том, что происходило 7 января в Казахстане.