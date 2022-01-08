В Казахстане во время протестов погиб 11-летний ребенок и гражданин Израиля. Кроме того, с огнестрельными ранениями госпитализирован 15-летний подросток.

О пострадавших детях рассказала детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин, передает Sputnik-Казахстан.

"Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым", - сказала она.

Также Саин рассказала, что через два дня произошел новый несчастный случай – с огнестрельными ранениями госпитализировали 15-летнего подростка. Также в больницу пришлось положить его отца.

Кроме того, в результате беспорядков погиб 22-летний гражданин Израиля. По информации журналистов, МИД сейчас находится "в контакте с его родителями и семьей, оказывая помощь в вопросе транспортировки тела".

Напомним, в Алматы 8 января снова слышна стрельба, а митинг в Актау окончательно завершен.

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