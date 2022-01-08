Понедельник, 10 января, объявлен в Казахстане днем общенационального траура по жертвам беспорядков в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Берик Уали у себя в Facebook.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Уали рассказал, что в ближайшее время соответствующий указ появится на сайте Акорды.

Напомним, правоохранители республики Казахстан заявили, что задержали в результате беспорядков более 4,4 тысячи человек. Также журналистам рассказали, что в некоторых регионах силовики продолжают оперативные мероприятия, в связи с беспорядками в стране введен комендантский час. Кроме того, по данным МВД республики, 266 человек из задержанных - иностранцы.

Вчера экс-советник Назарбаева заявил о тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии.

"Страна" подробно писала о том, что происходило 7 января в Казахстане.