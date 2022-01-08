Правоохранители республики Казахстан заявили, что задержали в результате беспорядков более 4,4 тысячи человек.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

"Правоохранительные органы Казахстана задержали свыше 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны", - говорится в сообщении.

Также журналистам рассказали, что в некоторых регионах силовики продолжают оперативные мероприятия, в связи с беспорядками в стране введен комендантский час.

"В этой связи для обеспечения безопасности населения и сохранения его имущества, а также в целях недопущения фактов мародерства в области введен комендантский час с 22:00 до 06:00. За прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции доставлено 22 лица. Кроме того, задержаны 11 организаторов и зачинщиков", - добавили силовики.

Кроме того, по данным МВД республики, 266 человек из задержанных - иностранцы.

Известно, что двух задержанных обвиняют в организации массовых беспорядков.

Напомним, вчера экс-советник Назарбаева заявил о тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии.

"Страна" подробно писала о том, что происходило 7 января в Казахстане.