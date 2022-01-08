Днем в субботу, 8 января, в Алматы вновь слышна стрельба. Жителям Алматы, чьи окна выходят на Площадь Республики, не дают выходить на улицу и подходить к окнам. Еду им привозят силовики.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Между тем, митинг в Актау (столица Мангистауской области, с которой начались протесты и затем беспорядки в Казахстане) окончательно завершен. Местные издания пишут, что жители разбирают установленную в центре города юрту.

Напомним, "Страна" писала о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января в Казахстане днем общенационального траура по людям, которые погибли в ходе протестов.

Также мы сообщали, что в Казахстане силовики задержали уже более 4,4 тысяч протестующих, среди них есть иностранцы. Также по данным МВД республики, в некоторых регионах силовики продолжают оперативные мероприятия, в связи с беспорядками в стране введен комендантский час.

Кроме того, мы писали, что в казахстанском Шыкменте заявили, что протестующие выходили на улицы за деньги и под воздействием энергетиков.