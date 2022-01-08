Опубликовано видео последствий погромов, устроенных мародерами в Казахстане.

На видео, снятом из едущей по Алматы машины, можно заметить почти пустынные улицы - местные жители до сих пор боятся выходить из домов. Повсюду разбитые витрины, сожженные или расстрелянные магазины, запустение и практически апокалиптический пейзаж.

Крупные супермаркеты, такие как Magnum, полностью разграблены. Мародеров интересовали магазины с техникой, здания банков, ломбарды, банкоматы. Большинство банковских терминалов вскрыто погромщиками.

Напомним, что в Казахстане с момента начала подавления беспорядков и зачистки погромщиков задержаны до четырех тысяч террористов. Наибольшее число задержаний произошло в Алматы. По информации из МВД, задержанным грозит пожизненное заключение.

Ранее "Страна" приводила заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что на Алматы было совершено минимум шесть волн "атак террористов". При этом некоторые из погромщиков даже не говорили на казахском языке.

Также мы писали, что подразделения казахстанского спецназа отбили все административные здания в Алматы, но осталась под контролем боевиков седьмая городская больница в селе Калкамане.