Российские войска в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан после того, как президент Республика Касым-Жомарт Токаев обратился за соответствующей помощью.

Об этом сообщает Rt.com в Telegram-канале.

Российские миротворцы направили на подкрепление казахстанской полиции и войскам, которые в настоящее время зачищают город Алма-Аты, наиболее пострадавший от грабежей и насилия. Во время беспорядков на этой неделе преступные элементы захватили большое количество огнестрельного оружия. На данный момент арестовано около 4000 человек.

Напомним, в пятницу, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу страны. По его словам, он отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

"Страна" детально анализировала ситуацию в Казахстане, приказ "открывать огонь на поражение без предупреждения", а также зачистку улиц в Алматы.

Между тем, напомним, что аэропорт "Алматы" будет закрыт до 9 января, воздушная гавань продолжит работу только для военных рейсов.