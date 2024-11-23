Американская разведка рассекретила часть отчёта 2016 года, в котором говорится об убийствах или покушениях на убийство политических оппонентов Владимира Путина, которые были заказаны Кремлём.

Отчёт публикует издание Bloomberg.

Одним из примеров является бывший президент Украины Виктор Ющенко, который пострадал от почти смертельного отравления в 2004 году. Его сторонники заявляли, что российская разведка добавила в его еду химический диоксин, когда он был кандидатом в президенты, выступая за интеграцию Украины с Западом.

Также согласно оценке, "явный случай" заказа Путиным убийства за рубежом произошел в 2004 году в Катаре. Там несколько офицеров российской военной разведки были осуждены за убийство лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева, которого США и ООН признали террористом.

Далее упоминается экс-сотрудник ФСБ Литвиненко, который умер от отравления полонием, и делается вывод, что "Москва почти наверняка заказала его убийство в 2006 году".

"Вероятно, Москва участвовала в преследовании других высокопоставленных лиц с целью совершения убийств по политическим мотивам, но у нас лишь низкая или средняя степень уверенности в этом суждении, поскольку прямых и достоверных доказательств указаний Кремля меньше, чем в случае с Литвиненко", - говорится в документе.

Еще одна жертва Кремля, по версии американской разведки, российский бизнесмен Александр Перепиличный, который "как сообщается, был убит с помощью биологического токсина в Великобритании в 2012 году незадолго до того, как он должен был дать показания о сети кремлевского налогового мошенничества".

Кроме того, как утверждает разведка, Путин стремился устранить и "непокорных сепаратистов в Украине". Как в случае с одним из полевых командиров т.н. "ЛНР" Бедновым, погибшим в 2015 году.

Ранее один из прокремлёвских блогеров РФ заявил, что куратора ЧВК "Вагнер" убил Путин в назидание генералитету и олигархам.