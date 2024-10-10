Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "кровной местью" депутатам Госдумы РФ и сенатору, обвинив их в заказе его убийства.

Конфликт у главы Чечни произошёл с членом Совфеда от Дагестана, миллиардером Сулейманом Керимовым, депутатами Госдумы от Ингушетии Бекханом Барахоевым и Дагестана Ризваном Курбановым.

Причина конфликта - борьба за контроль над крупнейшим российским маркет-плейсом Wildberries.

"Есть свидетели, люди, у которых они заказывали (убийство - Ред.), спрашивали, за сколько вы можете принять заказ", - заявил Кадыров.

Таким образом он впервые прокомментировал перестрелку в московском офисе маркетплейса Wildberries 18 сентября, где участвовали "кадыровцы" и были убиты охранники из Ингушетии.

Кадыров говорит, что родственники убитого объявили ему кровную месть в соцсетях. Он потребовал от них сделать все по традициям, после чего, по его словам, "подумает, что делать" с этими людьми.

Кадыров назвал эту историю попыткой "стравить на бытовой почве народы" и призвал высказать претензии к "кадыровцам", которые участвовали в перестрелке, лично ему.

Напомним, что конфликт за контроль над российским маркет-плейсом Wildberries начался после того, как владелица 99% его акций Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем Владиславом Бакальчуком, который владеет 1% акций компании, а также о слиянии Wildberries с группой компаний Russ, которая занимается наружной рекламой.

По данным российских журналистов, эту сделку курировал Сулейман Керимов, к которому Татьяна Бакальчук обратилась за помощью из-за наезда силовиков после грандиозного пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге в начале года.

Керимов согласился помочь Татьяне отбить наезд, используя свои связи в Кремле, но за немалую долю. По данным СМИ, речь шла о том, что после объединения Wildberries с Russ у Керимова в совместном проекте будет 65%, а у Татьяны Бакальчук 35%. И в Кремле эту схему одобрили.

В то же время, мужу Бакальчук в данной сделке почти ничего не причиталось и он отодвигался даже не на второй, а на третий план.

Разозленный муж заявил, что компания подверглась рейдерскому захвату и пошел за помощью к врагу Керимова - Рамзану Кадырову.

Кадыров, видимо, разглядев возможность забрать себе часть бизнеса Wildberries, а заодно и осадить Керимова, поддержал Бакальчука и пообещал "вернуть жену в семью", а мужу - бизнес.

Эпизодом этого противостояния и стала упомянутая выше стрельба в офисе Wildberries 18 сентября, когда в него попытался попасть Бакальчук в сопровождении людей Кадырова.

Тогда захват офиса не получился. Но, как видим, конфликт продолжается и остаётся в острой фазе.

Ранее мы писали, что соратник Кадырова заявил об "обмане" в минобороны РФ.