Масштабный пожар вспыхнул на складе интернет-магазина Wildberries в Петербурге. Видео
В субботу, 13 января, под Петербургом РФ на складе готовой продукции интернет-магазина Wildberries вспыхнул пожар.
Об этом сообщают росСМИ.
Ночью пламя охватило пять тысяч квадратных метров.
Сообщается, что со склада эвакуировали минимум 500 человек.
К ликвидации возгорания привлекли 112 специалистов и 25 единиц спецтехники.
Появились ещё кадры масштабного пожара на складе интернет-магазина Wildberries в Петербурге.
Огонь охватил уже 50 тысяч квадратных метров (с ночи было пять, то есть рост в десять раз).
Телеграм-каналы РФ пишут, что проверяется версия поджога.
Сообщается, что за неделю до пожара на 1 и 2 блоке склада Wildberries несколько раз срабатывала пожарная сигнализация, но всякий раз тревога была ложной.
Ранее в начале декабря в РФ загорелся второй крупный рынок за последние сутки. На этом раз горел вещевой рынок "Садовод" в Москве. Пострадали два человека. В настоящее время пожар продолжает распространяться.
Перед этим в Ростове-на-Дону произошел масштабный пожар на вещевом рынке. Отмечается, что пожару присвоен третий ранг сложности. О пострадавших информации нет.
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