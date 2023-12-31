Этой ночью Россия атаковала Киевскую область ударными дронами. В результате падения обломков на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"В результате атаки на одном из объектов критической инфраструктуры из-за падения обломков возник пожар на открытой территории. Ее оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, попаданий в дома не было. Жертв и пострадавших нет.

"Даже в канун Нового Года враг продолжает совершать террористические атаки. Поэтому просим каждого жителя области не игнорировать опасность. Во время сигнала воздушной тревоги важно быть в безопасном месте", - отмечает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Напомним, во время ночной атаки РФ силами ПВО было уничтожено 21 из 49 "Шахедов".

Ранее сообщали, что ночью россияне атаковали беспилотниками Харьков. Повреждены здания и жилые дома в центре города.

Также в Киеве достали тела ещё двух жертв после ракетной атаки 29 декабря. 1 января в столице будет объявлен днем траура.

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