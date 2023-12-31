Сегодня ночью россияне атаковали беспилотниками Харьков. Повреждены здания в центре города и коммуникации, есть попадания в жилые дома.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города.

Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы", - написал он.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что частично разрушены административные здания, здание коммунального предприятия и банка в Киевском районе города.

В ГСЧС сообщили, что ночью 31 декабря РФ нанесла четыре удара беспилотниками по центральной части города Харькова.

"Зафиксированы разрушения и повреждения административных, жилых и других построек. Произошло 4 пожара. Общая их площадь составила около 1000 кв", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, вчера вечером РФ также ударила по центральной части Харькова. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Сильно разрушена гостиница Kharkiv Palace на площади Свободы.

От обстрела пострадали 19 человек, в том числе иностранный журналист из Великобритании. Из раненых 10 человек госпитализированы, в том числе двое подростков 14 и 16 лет.

Также 29 декабря после массированной ракетной атаки по Украине в Харькове сообщили о трёх погибших и 11 пострадавших.

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